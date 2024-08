Justin Timberlake egyre nagyobb bajba kerül ittas vezetése miatt: itt tart az ügye

Justin Timberlake nem állt meg a stoptáblánál, valamint rossz sávban haladt, ezért állították meg a rendőrök a New York megyei Sag Harborben. Hamar kiderült, hogy az énekes többet mulatott a kelleténél, mielőtt autóba ült. Egy baráti találkozóról tartott hazafelé, de miután elbukott a helyszíni józansági teszteken, és nem volt hajlandó megfújni a szondát, már nem térhetett haza családjához: az őrsre kellett bevonulnia. Az ügyének pedig még nincsen vége, most kiderült, hogy felfüggesztették az énekes jogosítványát.

Justin Timberlake ittas vezetése miatt bíróság elé került

Forrás: Getty Images/

Justin Timberlake jogosítványát felfüggesztették

A görbe éjszaka következménye az lett, hogy a színész egy darabig nem ülhet volán mögé. Bár az őrsről gyorsan sikerült ügyvédje segítségével távoznia, a következmények így is utolérik, pedig éppen koncertturnét tart, és Antwerpenből jelentkezett be a meghallgatásra. Az énekes ártatlannak vallotta magát, de ügyvédje bajba keverheti. Edward Burke Jr. a múlt héten több médiumnak is elmondta, hogy híres ügyfele "nem volt ittas" a letartóztatásakor, a Sag Harbor-i rendőrséget pedig számos hiba elkövetésével vádolta.

A rendőrség számos nagyon jelentős hibát követett el ebben az ügyben

- mondta. A New York-i ügyvéd arra a következtetésre jutott, hogy Timberlake „nem volt ittas, és [a rendőrség] hibát követett el, amikor letartóztatta őt emiatt. Bízunk benne, hogy ezt a vádat el fogják utasítani.” Ez nem bizonyult jó ötletnek, ugyanis az ügyvéd szigorú figyelmeztetést kapott a bírótól "felelőtlen" megjegyzései miatt, ha így folytatja attól is eltilthatják, hogy nyilatkozzon a sajtónak.

Justin Timberlake rendőrségi fotója

Forrás: Sag Harbor PD/MEGA

A 43 éves Timberlake-nek augusztus 9-én újabb megjelenése lesz a bíróságon, de a meghallgatáson ismét nem kell személyesen részt vennie. Azonban előfordulhat, hogy egy későbbi, szeptember 13-i időpontban személyesen kell majd megjelennie. Addig is határozatlan időre elvették a vezetői engedélyét. A New York-i törvények szerint az ittas vezetők jogosítványát általában hat hónapra vonják vissza.

A bíró állítólag azért döntött a felfüggesztő határozat végrehajtása mellett, mert Timberlake megtagadta az alkoholszondás tesztet, amikor a rendőrök június 18-án letartóztatták. Timberlake még nem nyilatkozott a legutóbbi bírósági meghallgatását követően.