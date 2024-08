András herceg és Károly király hatalmas összecsapásra készülnek

Károly király állítólag újabb kísérletet tesz arra, hogy kilakoltassa András herceget. Az uralkodó nagyon nem szeretné, ha testvére laknak továbbra is a Royal Lodge-ban és úgy tűnik, hogy ezért bármire hajlandó, András herceg viszont nem akar költözni.

Károly király és András herceg tovább marakodnak a Royal Lodge-on

Forrás: Getty Images

Károly király és András herceg újabb összecsapásra készülnek

Károly király - ismét - megpróbálja kilakoltatni András herceget a Royal Lodge-ból, vagyis folytatódik a testvérek ingatlanért folyó küzdelme. Az uralkodó állítólag Kamilla királynének kívánja ajándékozni a kastélyt, csakhogy András 75 évre szóló bérleti szerződést írt alá. Kinsey Schofield királyi kommentátor úgy véli, hogy

a yorki herceget az év végéig kirúghatják onnan, erre utal az is, hogy Károly elvette András biztonsági szolgálatát.

„A király hosszú távon gondolkodik, és lehet, hogy azt szeretné, ha ezt az ingatlant, amelyben annyi időt töltött az anyakirálynővel, meghagyhatná Kamilla királynénak, arra az esetre, ha a legrosszabb történne. Szeretne neki egy olyan helyet egy privát területen, amely elég közel van a családhoz, ahol biztonságban van és ami ismerős lesz neki." András 2003-ban költözött be lányaival, Beatrice hercegnővel és Eugenie hercegnővel ebbe a 31 szobás kastélyba, amelyre még érvényben lévő bérleti szerződése van, évi 260 000 font (117 millió forint) bérleti díjért lakja az ingatlant, amelybe volt felesége, Sarah Ferguson később, 2008-ban költözött be.

„András herceg jelenleg az erőforrások pazarlását jelenti" - vélekedik a királyi szakértő, aki azt is elmondta, szerinte a király milyen indokkal próbálja meg kilakoltatni testvérét: azzal fog érvelni, hogy a 75 évre szóló bérleti szerződés értelmében Andrásnak karban is kell tartania az inagtlant, azonban nem tudja tartani a lépést, ezért ki kell lakoltatni. A bérleti szerződés magában foglalja azt is, hogy a szükséges javításokat el kell végeztetnie, és lehetővé teszi azt is, hogy a herceg továbbadja az ingatlant a gyerekeinek.

Károly király vélhetően tisztában van azzal, hogy András legalább 30 millió fontot érő kastélyának elfoglalása árt a királyi család imázsának, de ennek ellenére azt akarja, hogy testvére költözzön az öt hálószobás Frogmore Cottage-ba.

Andrást természetesen értesítették arról, hogy a király október után már nem fogja fizetni a 10 fős biztonsági csapatát. Ha a bérleti szerződést felbontanák, akkor visszajárna neki az az összeg, amit az ingatlan felújítására költött, ami állítólag jelentős.