Felfedte régi arcát a Macskanőként elhíresült plasztikrém - FOTÓ

Jocelyn Wildenstein egy csinos Bond-lányként is remekelhetett volna a fiatal éveiben. A Macskanő, aki most Batman gonosztevője, egy gazdag svájci asszony, aki az elmúlt években számtalan plasztikai beavatkozáson esett át, a sorozatos műtétektől pedig alaposan eltorzult az arca.

A Macskanő arca teljesen eltorzult a rengeteg plasztikai műtét miatt

Forrás: Getty Images for FENDI

Ilyen volt a Macskanő a plasztikai műtétek előtt

Jocelyn Wildenstein teljesen felismerhetetlen ahhoz képest, ahogyan a plasztikai műtétek előtt kinézett. Ezt most ő maga is megerősítette, amikor egy régi fotót posztolt az Instagram-oldalára. Bár számunkra nyilvánvalónak tűnhet, Wildenstein továbbra is tagadja, hogy valaha is kés alá feküdt volna, és bármilyen plasztikai műtétet végeztetett volna. Sőt, a 84 éves svájci asszony többször kijelentette, hogy soha nem volt kozmetikai beavatkozása. Azonban volt férje, a milliárdos Alec Wildenstein másképp nyilatkozott. 1998-ban, amikor a válásukról beszélt a Vanity Fair magazinnak, Alec azt állította, hogy Jocelyn többször is kés alá feküdt. Emlékeztetett arra az esetre, amikor Jocelyn azt mondta neki, hogy a szemei "táskásnak" tűnnek, ezután együtt mentek szemhéjplasztikára. A fotókat elnézve aligha hinné el bárki is, hogy a Macskanő soha nem plasztikáztatott.

Alec így nyilatkozott:

Őrült volt. Mindig utólag tudtam meg [a műtétet]. Azt hitte, hogy az arcát úgy lehet megjavítani, mint egy bútordarabot. A bőr nem így működik. De ő nem hallgatott rám.

A válás francia férjétől – aki híres műkereskedő volt – 2,5 milliárd dollárt hozott számára, de ezt nem egyszerre kapta meg. A bíróság úgy döntött, hogy évi 100 millió dollárt kap, de amikor Alec 2008-ban meghalt, a családja igényt tartott a vagyonra. Bár Jocelyn továbbra is kapta válási egyezsége miatt járó összeget, ez 2015-ig tartott, amikor Alec családja megvonta tőle a pénzt. Három évvel később, amikor a pénz elfogyott, csődöt jelentett.

Nemrég, a lánya születésnapját ünnepelve, a Macskanő egy régi fotót tett közzé a közösségi oldalán, amelyen megmutatta, hogy nézett ki régen.