Ritka pillanat: Matt Damon négy lányával és feleségével vonult a vörös szőnyegen

Nem sűrűn látni együtt a színész családját hivatalos eseményen, ám most ritka pillanatnak lehettek tanúi, akik ott voltak szerdán New York-ban a színész legújabb filmje, A felbujtók premierjén. A vörös szőnyegen Matt Damon három Luciana Barrosóval közös lánya, Isabella, Gia, Stella, és nevelt lánya, Alexia is ott volt. A színész, ha akarta sem tudta volna eltitkolni, mekkora öröm ez neki, de nem is volt ilyen szándéka, nyilatkozott is az érzéseiről.

Ritka pillanat: együtt jelent meg Matt Damon családja A felbújtók premierjén

Forrás: WireImage/Apple Original Films' "The Instigators" New York Premiere

„Rengeteg családtagom volt itt ma este. Általában nem szoktak eljönni az ilyen eseményekre, de ma este mind itt voltak” — mondta Matt Damon az E! Newsnak boldogan.

Matt Damon kiborult, hogy lánya kirepül a családi fészekből

Korábban a színész arról mesélt, milyen élmény arra készülni, hogy lánya, Isabella, aki idén ősszel a New York-i Egyetemen kezdi meg tanulmányait, elköltözik otthonról, kierepül a családi fészekből.

„Ez nagyon sok nekem. Szürreális időszak, ahogy telik az idő, egyre idősebb leszel, miközben olyan érzés, mintha tegnap lett volna, amikor a kezemben tartottam őt. Nem lehet rá érzelmileg felkészülni” — vallotta be a színész, azt is hozzátéve, hogy Isabella a legviccesebb ember, akit ismer, de egyben a legnagyobb kritikusa is. „Folyton muníciót gyűjt. Ha kijön egy filmem, és jó kritikát kap, meg se nézi, ha lehúzzák, azonnal érdekes lesz számára” — mesélt lányáról a színész.

Matt Damon azt is elismerte, hogy amióta gyerekei vannak, egészen mást gondol az apaságról, mint amit a filmvászon alapján gondolt korábban. Lányai megváltoztatták, és ha apaszerepet kell játszania, sokkal könnyebben bele tud helyezkedni a karakterbe.

„Könnyebben eltalálom a karaktert, sokkal átélhetőbbé válik a szerep. Ha közvetlen összefüggést tudsz vonni a saját életed és a karakter élete között, az mindig sokkal könnyebb” — magyarázta el Damon.