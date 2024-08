Matthew Perry hálószobája kész katasztrófa volt a halála után: „Mintha egy hatalmas tivornya közepén lett volna”

„Úgy nézett ki, mintha a hálószobát és a fürdőszobát átkutatták volna. Egyértelmű, hogy valami nagyon rossz történt ott, és valaki megpróbálta eltüntetni a nyomokat" - állítja a forrás, aki látta Matthew Perry hálószobájáról készült fotókat. A bennfentes szerint a helyiség kész katasztrófa volt.

Matthew Perry hálószobájáról meghökkentő fotók készültek

"Mintha Matthew Perry egy hatalmas tivornya közepén lett volna"

Katasztrófa volt. A hálószoba olyan volt, mintha valaki egy hatalmas közepén lett volna. Ruhák mindenütt, törölközők a padlón, minden koszos volt

- árulta el a forrás a Postnak.

„De a ház többi része tiszta és rendezett volt. Mintha a takarítónőt nem engedték volna be ezekbe a szobákba” - tette hozzá.

Azt már közvetlenül a halála után tudni lehetett, hogy Matthew Perry valószínűleg ketamin-túladagolás miatt fullad bele a medencéjébe. Ám akkor még csak arról lehetett hallani, hogy az 54 éves színész leküzdötte a függőségeit, a ketamint orvosoktól, fenntartó kezelésként kapja, de egyébként jól van. Ezzel egyidőben sokan felkapták a fejüket: azt állítva, hogy ha Perry csak annyi ketamint használt volna, amennyit "kellett", nem halt volna meg. Nos, azóta kiderült, az ügy sokkal bonyolultabb és szomorúbb.

Matthew Perry asszisztense kitálalt

Most plusz információkkal szolgált Matthew Perry egykori személyi asszisztense, Kenneth Iwamasa is. Bevallotta, hogy a Jóbarátok sztárját a halálát megelőző hetekben számos alkalommal öntudatlanul találta állapotban találta. Ez azért különös, mert ő az egyik vádlott, aki bármikor beadhatta a színésznek a ketamint és be is adta. Kenneth „Kenny" Iwamasa elismerte, hogy orvosi képzés nélkül többször is ketamint szúrt be Perrynek, beleértve „több injekciót" a halála napján. Iwamasa elmondta, hogy 8:30 körül, majd 12:45 körül adott be injekciót adott a színésznek és hozzátette, mindössze 40 perccel később Perry állítólag megkérte őt, hogy készítse elő jakuzziját és a következőket mondta: "Lőjön be nekem egy nagyot". Aznap már az a harmadik adag volt.