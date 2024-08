Gyereksztárból MMA-harcos: így néz ki a Jerry Maguire és a Stuart Little cuki gyerekszínésze

Mindannian szeretjük a hová tűnt, mi lett belőle, így néz most ki típusú történeteket, és gyakran megdöbbenünk, mi lett egykori kedvencünkből, hogy megváltozott, lecsúszott, felemelkedett, más szakmát választott stb. Jonathan Lipnicki esete már csak azért is lehet a legmeglepőbbek között, mert a kis szőke, szemüveges, mindenki kedvence kissrác fazon mostanra teljesen eltűnt, az egykori gyereksztár már csak nyomokban hasonlít önmagára. A filmeket ugyan nem cserélte le teljesen az MMA-re, de a színészkedés mellett a harc is az élete szerves részévé vált.

Az egykori gyereksztár ma már az MMA világában is otthonosan mozog

Forrás: Getty Images via AFP/2020 Getty Images

A Jerry Maguire gyereksztárja olyan filmekben játszott, mint a Stuart Little, A kis vámpír és a Like Mike, hogy csak néhányat említsünk. A most 33 éves Lipnicki felnőtt színészként is tovább gyarapította filmes karaktereinek számát, de közben valami teljesen újat is tanult.

Így lett MMA-harcos az egykor cuki gyerekszínészből

Lipnicki tizenéves korában kezdett el jiu-jitsu edzéseket venni, és 14 évvel később, 2020-ban megszerezte a fekete övet. 2012-ben elárulta, hogy a családja egy MMA promóciós cég tulajdonosa, ami motivációt adott neki ahhoz, hogy hobbija és karrierje ezen az úton haladjon. Elmondta, hogy rengeteg MMA-harcost adott anyjának a showműsoraihoz, vele edzettek, ő kesztyűzött velük.

„Igazából most is az egyik barátomat edzem, egy jiu-jitsu-s sráccal küzd. Szóval én vagyok a sparringosa. Ha valaki sokkal jobb, én nem leszek jó sparringpartner” — magyarázta Lipnitzi, miért olyan fontos, hogy maga is jó harcos legyen.

Ezzel együtt Lipnicki, aki zsidó családból származik, azt is kifejtette, hogy az is fontos része a munkájának, hogy felhívja a figyelmet a faji megkülönböztetésre és az igazságtalanságokra.

„Rengeteg antiszemita gyűlölet-bűncselekmény és erőszak történik a zsidókkal szemben” — indokolta meg a színész, hogy barátjával miért hoztak létre egy olyan csoportot, amelynek tagjai a zsinagógába és onnan hazakísérik az embereket, hogy biztonságban legyenek.

A csoport tagjairól így nyilatkozott:

„Sokan közülünk harcművészek vagy saját harcművészeti edzőteremmel rendelkeznek, és nem mindegyikünk zsidó. Csak emberek, akik segíteni akarnak másokon. Mindenkinek joga kell, hogy legyen az istentisztelethez anélkül, hogy ezzel kockáztatná a biztonságát. A bántalmazó vagy gyűlöletet hirdető ember nem szereti, ha ott van valaki, aki erős, és akinek a jelenléte hatalmas visszatartó erő”.