Molnár Gusztáv áprilisban munkát vállalt, úgy tűnt, sínen van az élete

A 37 éves Molnár Gusztávot a rehabilitációs intézetből való távozása után kisebb szerepek is megtalálták. Váratlanul érték a felkérések, de örömmel mondott igent, azonban más területen is ki akarta próbálni magát: egy Facebook-csoportban talált egy költöztetői állást, amire azonnal jelentkezett - számolt be erről még áprilisban a Borsonline.

Molnár Gusztáv áprilisban még tele volt tervekkel

„Alapvetően vannak művészi kihívások az életemben, újra van színház, viszont szabadúszó vagyok. Szükségem van valamilyen fajta állandóságra az életemben, ezért egy Facebook-csoportban elkezdtem munkák után nézelődni. Kifejezetten fizikai munkát szerettem volna csinálni! Azt éreztem, hogy vágyom arra az érzésre, amikor este úgy dőlök be az ágyba, hogy csináltam valamit. És egyáltalán nem tartom cikinek a költöztetést" - mondta a lapnak, de hozzátette, a kertészkedés is nagyon közel áll hozzá.

„Komlón, az elvonón is volt egy kert, amit rendszeresen én gondoztam. Kertészkedtem, sőt kaszáltam is, ami nagyon jó hatással volt rám, megnyugtatott. Ezért találtam ki, hogy áprilistól szívesen vállalok kerti munkákat. Természetesen nem a színház helyett, hiszen színész vagyok, a színpad az életem, de rájöttem arra, hogy több lábon kell állni. Terveim szerint beírok majd néhány Facebook-csoportba, hogy bárkinek a kertjét szívesen rendbe teszem, így mindenki jól jár. Kíváncsi vagyok, mi lesz belőle" - mesélte akkor.

Molnár Gusztáv története nem lett tündérmese

Több hazai lap is arról számolt be ma, hogy Molnár Gusztáv élete újra kisiklott. Az egykori sorozatszínészt a főváros utcáin, részegen fetrengve kapták lencsevégre, de látták az egyik forgalmas pláza bejáratánál, a kuka mellett aludni. A fején sérülések voltak, és olyan rossz állapotban volt, hogy egy járókelő mentőt hívott hozzá.

Az egykori sorozatszínésszel két hete szakított a párja, Dorina, aki egy Facebook-posztban számolt be arról, hogy kapcsolatuk véget ért.

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy Molnár Gusztáv és én már nem alkotunk egy párt. Szép hónapokat töltöttünk együtt, de külön utakon folytatjuk. Békében váltunk el, és a továbbiakban nem kívánok megszólalni a témában"

- írta. Lehet, hogy ez vezett ahhoz, hogy Gusztáv újra az alkoholhoz nyúlt?