Vége: Molnár Gusztáv és párja szakítottak - Dorina a Facebookon osztotta meg a hírt

"Béna vagyok, biztos el fogsz hagyni"

Molnár Gusztáv anno a Tényeknek bővebben beszélt a kapcsolatáról, elmondta, ahogy az alkoholra is rákapott, úgy mindentől tud függeni, így a szerelemtől is. "Nekem ezt ugyanúgy egy munka volt eldönteni, hogy én most azért akarom ezt a lányt, mert az érzést akarom, hogy valakit akarok, vagy tényleg őt szeretném-e" - nyilatkozta és azt is elmondta, hogy legmélyebb érzéseit is megosztotta a lánnyal. "Pont pár napja volt egy telefonbeszélgetésünk amikor felhívtam Dorinát és mondtam neki, hogy nem vagyok jól. Azt érzem, hogy lúzer vagyok, nem tart az életem sehova. Béna vagyok, biztos el fogsz hagyni (...) Elmondtam neki, meghallgatta és mondta, hogy ez szerinte nem így van. És akkor beszélgettünk egy órát és nyugodtan tudtunk lefeküdni aludni" - tette hozzá.

Viharosan ért véget a második házassága is

Molnár Gusztáv és Fazekas Vivien személyes találkozó nélkül, Skype-on keresztül mondta ki a válást 2023 májusában. Vivien - aki azóta újra párra talált - többször adott interjút, amelyekben mindig hangsúlyozta, nagyon szeretett volna férjén segíteni, de nem tudott. "Történt nagyon sok rossz dolog és én azt mondtam, nem szeretnék tovább ebben a nagyon sok rossz dologban közreműködni és húzzunk egy vonalat" - nyilatkozta Vivien, aki egy ponton távoltartási végzést kért is kért volt kedvese ellen.