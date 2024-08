Régi kedvencek nyomában: a Rendőrakadémia sztárja egy magyar szereppel térhet vissza az élvonalba

Steve Guttenberg a nyolcvanas években Hollywood egyik legismertebb fiatal vígjátékszínésze volt olyan filmekben köszönhetően, mint a Rendőrakadémia, vagy a Három férfi és egy bébi. Jó ideje viszont alig találkozhattunk vele a moziban. Mi történt vele?

Steve Guttenberg és Kim Cattrall a Rendőrakadémia filmben

Forrás: MOVIESTILLS/ZUMA Press

Eltűnt a nyilvánosság elől a Rendőrakadémia sztárja

Honnan olyan ismerős?

Leginkább és mindenekelőtt a Rendőrakadémiából. A nyolcvanas évek emblematikus sikervígjátékának főszerepében Guttenberg gyorsan belopta magát nézők szívébe a jóképű csibész Mahoney kadét szerepével. Később még három további folytatásban is eljátszotta a figurát, miközben a Selyemgubó és a Rövidzárlat révén a hollywoodi sci-fikben is ő lett a jóindulatú fickó típusfigurája. A mozipénztáraknál legsikeresebb filmje azonban meglepő módon nem a Rendőrakadémia, hanem a Három férfi és egy bébi, amiben gondatlan agglegényként Tom Selleck és Ted Danson lakótársaként kapott a nyakába egy kisbabát.

Mi mindent tudunk róla?

Steve Guttenberg 1958-ban született New Yorkban egy oroszországi és ausztriai zsidó kivándorlóktól származó családban. A szülei munkásemberek voltak, de a családban a hollywoodi karakterszínész Michael Bell nagybácsi révén jelen volt a művészi vonal is. Már a középiskola alatt elkezdett színészkedni, majd az egyetemet félbehagyva költözött Los Angelesbe a karrierje érdekében. Az első kamerák előtti munkáját egy Kentucky Fried Chicken reklámban kapta, majd alig 20 évesen már Gregory Peck mellett mutatkozhatott be a nagyközönségnek a Brazíliai fiúk egy kisebb szerepében. Az étkezde című, díjakkal elhalmozott függetlenfilmben már övé volt az egyik főszerep, de sztárrá 1984-ben a Rendőrakadémia tette. Guttenberg ekkoriban annyira menő színésznek számított, hogy a Szellemirtók és a Segítség, felnőttem! főszerepét is visszautasította, amik így Bill Murray-nek és Tim Hanksnek jutottak.

Steve Guttenberg gyakran játszott és játszik a filmvásznon apákat, de saját gyereke sosem született. Kétszer nősült meg: a modell Denise Bixler 1988 és 1992 között volt a felesége, a tévériporter Emily Smith pedig 2014 óta a párja, 2019 óta hivatalosan is. Az unokaöccsei és az unokahúgai viszont annál fontosabbak számára, a nekik kitalált meséket könyvben is megjelentette. De más, nehéz sorsú gyerekeken is segít: egy általa indított kezdeményezés segít az állami gondozásból kikerült fiatalok számára lakhatáshoz jutni, valamint szemüveget juttatni a szegény családok rászoruló gyerekeinek.

Hova tűnt?

Csak az élvonalból tűnt el, Hollywoodból nem. Folyamatosan dolgozik a nagy sikerei óta is, évi 4-5 alkalommal forgat, de

a kilencvenes években fokozatosan kikopott a sztárok közül, és maradtak neki az olyan másod-, sőt sokadvonalbeli filmek, mint a Sharknado 4: Az ébredő erő.

Azért néha így is felbukkan egy-egy jegyzettebb produkcióban, mint a Veronica Mars, vagy a