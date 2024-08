Suri Cruise keserves sírásra fakadt Brooklyn utcáin: telefonon beszélt valakivel közben - FOTÓ

Katie Holmes és Suri nagyon közel állnak egymáshoz

Forrás: Northfoto

Apa és lánya valószínű sosem kerül közel egymáshoz

Békülésre nagyon kevés az esély, Suri sem akar semmit az édesapjától, köszöni szépen, jól megvan nélküle. Júniusban pedig a tinédzser eltörölte még azt a kevéske maradék köteléket is, ami Tomhoz fűzte: elhagyta a Cruise vezetéknevet. Már mindenhol Suri Noelle-ként mutatkozik be — a Noelle az édesanyja középső neve, Katie előtt tiszteleg ezzel. Az egyelőre nem világos, hogy a tini jogilag is megváltoztatta a nevét Cruise-ról Noelle-re, vagy csak művésznévként használja, de úgy tudni, a lány gyönyörűen énekel, és azt mondják, tehetségesebb színész, mint az apja és anyja együttvéve.