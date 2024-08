Tom Cruise becsajozott? - 25 éves énekesnővel van együtt sülve-főve

Lapinformációk szerint a 25 éves Victoria Canal lehet Tom Cruise új párja. Az énekesnő és a színész a Glastonbury fesztiválon ismerkedett meg egymással és azóta folyamatosan együtt látják őket.

Tom Cruise egyelőre nem cáfolta meg a híreszteléseket

Forrás: Getty Images

Tom Cruise a pletykák szerint Victoria Canallal jár

A 62 éves Tom Cruise a megismerkedésüket követően Victoriát meghívta a Twisters: Végzetes vihar premierjére, sőt, saját helikopterjével vitte oda a spanyol származású énekesnőt - írja a The Sun. Canal erről az Instagramjára is posztolt és a követezőt nyilatkozta: "A Glastonburyn találkoztunk és szóba került a közelgő premier, ő pedig azt mondta, gyere el velem."

Victoria ezt követően a Mission: Impossible – Leszámolás forgatására is elkísérte Cruise-t, ami már a stábtagok között is pletykát indított el. Egyikük azt nyilatkozta, hogy Canal egész nap ott volt és nézte Tomot, ahogy forgat. "Ez több lehet barátságnál, még akkor is, ha a nagy korkülönbség miatt valószínűtlennek tűnhet. Elválaszthatatlanok egymástól" - nyilatkozta egy bennfentes. Az énekesnő később Tom Cruise és Bruce Springsteen társaságában pózolt, ami újabb szóbeszédhez vezetett. Úgy tudni, az énekes koncertjére is Tom hívta meg Victoriát a Wembley Stadionba.