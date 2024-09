Affleck és Jennifer szerelmi életét valóságshow-ban követhetik nyomon a tévénézők

Zac orvostanhallgató, és 2019-ben vette feleségül influenszerként tevékenykedő kedvesét Jennifer Afflecket. A párnak két gyermeke született, és Utahban élnek. Most a világ betekintést nyerhet az életükbe egy olyan sorozat által, amely a mormon közösségek mindennapjait, a családi élet kihívásait és botrányait mutatja be. Bár nem tudni, hogy Zac és Jennifer érintettek voltak-e a sorozatot övező botrányban, a trailer arra utal, hogy az ő kapcsolatukban is vannak feszültségek. Jennifer a sorozat előzetesében kijelenti: „fontos nekem a csoport”, ami felveti a kérdést, vajon házasságuk válságba került-e.

Zac Affleck elmondása szerint még soha nem találkozott unokatestvérével Bennel

Az Affleck családban népszerűek a Jenniferek

Zac hollywoodi kapcsolatai már régóta megvannak: édesapja, Dave Affleck Ben és Casey Affleck unokatestvére. Jennifer, aki több mint 200 000 követővel rendelkezik az Instagramon és egymillióval a TikTokon, először 2022 szeptemberében osztott meg bejegyzést Zac híres rokonságál egy humoros videóban. A bejegyzésben Jennifer Lopez Affleck nevének átvételére is utalt, megjegyezve: „Azt hittem, én leszek a következő JLO, de helyette... ellopta a nevemet.”

Jennifer abban reménykedik, hogy egyszer találkozhat Bennel, bár Zacék eddig még nem találkoztak vele. Zac azonban Utahban született és nevelkedett, a Mormon Egyház tagjaként nőtt fel, majd a Brigham Young Egyetemen diplomázott, mielőtt orvosi pályára lépett. Jennifer a kaliforniai Bay Area környékén nőtt fel, és sikeres közösségi média influenszerként vált ismertté, különösen a Mormon anyák életét bemutató MomTok tartalmaival. A pár 2018-ban találkozott egy mormon társkereső applikáción, és már 2019 januárjában eljegyezték egymást. Esküvőjüket a Newport Beach LDS templomban tartották Kaliforniában, a ceremóniát pedig egy yachtos fogadás követte. Azóta a családjuk is bővült, kislányuk, Nora 2021 novemberében, fiuk, Luca pedig 2023 júliusában született. Jennifer rendszeresen megosztja közösségi oldalain az anyaság élményeit, és nagyra értékeli Zac apai szerepét is.

Ahogy Zac és Jennifer életüket a nyilvánosság elé tárják a The Secret Lives of Mormon Wives című műsorban, a nézők sok drámára számíthatnak. A sorozat ugyanis számos bonyolult kapcsolatot mutat be, amelyek közül néhány botrányba is fulladt, például Taylor Frankie Paul 2022-es válása és cseppet sem mindennapos életmódja miatt. Zac és Jennifer házassága is sok akadállyal néz szembe, amire a sorozat előzetese is utal.