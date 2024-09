30 éves lett Al Pacino barátnője: együtt fújták el a születésnapi tortát

A bejegyzésben több fotó is látható a születésnapi buliról, amelyen Noor és Sophia testvére, Remi, valamint Julia Fox, Selena Gomez legjobb barátja, Raquelle Stevens, illetve Bruce Willis és Demi Moore lánya, Scout LaRue Willis is részt vett. Bár Sophia csak most osztotta meg a testvére ünnepléséről készült fotókat, Al Pacino fiatal barátnője Noor 2023 decemberében töltötte be a 30-at.

30 éves lett Al Pacino barátnője, tavaly novemberben...

Forrás: GC Images

30 éves lett Al Pacino barátnője, tavaly novemberben...

Úgy tűnik azonban, hogy Noor szereti előre ünnepelni a születésnapját. Tavaly novemberben is posztolt egy fotót egy hasonló születésnapi tortával, „Majdnem 30…” felirattal. A Page Six megkereste Pacino és Noor képviselőit, hogy tisztázzák a születésnapi ünnepség részleteit, de egyelőre nem kaptak választ.

Al Pacino és Noor 2020 óta vannak kapcsolatban, és 2023 júniusában született meg első közös gyermekük. Alfallah három hónappal a gyerek születése után kérvényt nyújtott be, hogy egyedül gyakorolhassa a háromhónapos gyerek szülői felügyeletét. Annak ellenére, hogy Alfallah kizárólagos felügyeleti jogot kért a dokumentumból kiderült, hogy kérelmezte, hogy az apa méltányos látogatási jogot kapjon, vagyis hogy kettesben is tölthessen időt a gyerekkel, felügyelet nélkül. A hírportál szerint Alfallah azt mondta a bíróságnak, hogy hajlandó biztosítani Roman közös felügyeleti jogát, ez beleszólást adna a színésznek a fontosabb döntésekbe, például fia iskoláztatását, vallási nevelését és orvosi ellátását illetően. Alfallah továbbá kérelmezte, hogy Pacino fizesse a jogi költségeket és minden egyéb bírósági díjat. Mellékelte az aláírt önkéntes szülői nyilatkozat másolatát is, ami bizonyítja, hogy a színész a kisfiú biológiai apja. A történtek ellenére Al Pacino képviselője cáfolta a hírt, miszerint szakított volna a pár.