Arnold Schwarzenegger aggódik: kiteregethetik a szennyesét a bíróságon

A pert Arnold Schwarzenegger Netflix-sorozata, a FUBAR producerei ellen indították, Aharon Jason Curtis vállalkozó ugyanis azt állítja, hogy ellopták az ötletét egy szupermarketes applikációról, és beépítették azt a forgatókönyvbe. Az 54 éves Curtis 1,5 millió dollár kártérítést követel, ami hatalmas stresszt okoz a színésznek.

Arnold Schwarzenegger aggódik: bíróság elé kell állnia

Megalázottnak érzi magát, és aggódik, hogy a bíróságon nyilvánosságra kerülhetnek a szennyes ügyei

– árulta el egy bennfentes az In Touch magazinnak. „Hollywoodban az ilyen ügyek mindennaposak, de Arnold számára ez különösen kínos. A védelmezői azt mondják, nem ő lopta az ötletet, de be kell látniuk, hogy ez nem vet rá jó fényt.”

Bár a kritikusok nem voltak elragadtatva a vígjátéksorozattól, a színészt rajongótábora nem hagyta cserben, és a sorozat így is sikeresen a nézettségi listák élére került. A második évadot már be is rendelték, amely várhatóan 2025-ben kerül adásba.

„Minden jól ment, amíg be nem robbant ez a per" – folytatja a forrás. „Arnold már nem a legyőzhetetlen akcióhős, az ő korában ez hatalmas csapás. Rendkívül bosszantja az ügy, és álmatlan éjszakákat okoz neki.”

Az informátor szerint az Expendables színésze, aki több mint egy évtizede van együtt a 49 éves gyógytornásszal, Heather Milligannel, a szabadidejét inkább vele töltené, mintsem egy pereskedéssel foglalkozzon.

„Arnold attól tart, hogy őt is belerángatják, ami rengeteg értékes idejét vesztegetné el" – magyarázza a forrás. „Azt hitte, hogy ezen a ponton már túl van az ilyen dolgokon, de most mégis ezzel kell szembenéznie.”

A korábbi kaliforniai kormányzónak már három nyitott szívműtéte volt, és ez a plusz stressz nem tesz jót az egészségének.

Nem olyan erős, mint amilyennek mutatja magát

– ismeri el a forrás. „Nyugodtabban kellene élnie idős korában. Már az is épp elég, hogy még mindig dolgozik, de az utolsó dolog, amire szüksége van, az egy ilyen per okozta szorongás. Mindenki azon van, hogy nyugodt maradjon, és emlékeztetik, hogy nem ő van per alatt, de mégis rendkívül idegesíti, ami rosszat tesz a szívének.”