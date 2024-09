Beyoncé intim titkokat árult el életükről: ritka betekintést engedett a zárt ajtók mögé

Beyoncé, nemcsak énekesnő, divatikon és feleség, hanem egy háromgyermekes anyuka is, aki koncertek, megjelenések mellett igyekszik egyensúlyt teremteni a családi élet és a karrier között. Beyoncé és férje, Jay-Z, három gyermeket nevelnek: lányukat, Blue Ivy Cartert, valamint ikreiket, Rumi és Sir Cartert. Az évek hiphop elszaladtak, nemrég lányával, Blue Ivyval állt színpadra, aki pontosan úgy néz ki, mint híres anyukája, ráadásul tehetséges is.

Beyoncé és legidősebb gyermeke, Blue Ivy Carter

Forrás: Getty Images

Beyoncé: van egy anyuka-trükköm

Az énekesnő Beyoncé először 2012-ben vált anyává, amikor megszületett Blue Ivy. Az énekesnő korábban többször is beszélt arról, hogy anyának lenni mindig is nagy álma volt, és hogy ez a szerep különleges jelentőséggel bír számára. Blue Ivy születése után Beyoncé több alkalommal is nyilatkozott arról, mennyire megváltoztatta életét az anyaság, és hogy mennyire inspirálja őt, hogy erős és szeretetteljes példát mutasson lányának. 2017-ben, amikor Beyoncé és Jay-Z bejelentették, hogy ikreket várnak, hatalmas érdeklődés övezte a hírt. Rumi és Sir Carter születése újabb mérföldkő volt Beyoncé életében, és a család bővülése sok új kihívást, de rengeteg örömet is hozott az énekesnő számára. Saját bevallása szerint a három gyerek nevelése elképesztő feladat, de van egy remek trükkje, amivel megkönnyíti saját dolgát.

Minden reggel hatkor kelek, olyankor még mindenki alszik. Van két órám arra, hogy átgondoljam a napot, elvégezzek néhány olyan feladatot, amire nap közben nem jutna időm.

Beyoncé azt mondja, az ő családja pont olyan , mint bárki másé.

Imára és türelemre van szükségem háromgyerekes anyaként. Ha együtt vagyunk, hatalmas a káosz. Zajosak vagyunk, házi tehetségkutatókat rendezünk, dominózunk és sokat nevetünk.

Nem is szeretne mást, arra törekszik, hogy a gyermekei normális, kiegyensúlyozott életet éljenek. Ezért például nem vállal turnét, amíg a gyerekek iskolába járnak.

Ahogy egyre nőnek, úgy lesznek különböző egyéniségek. Saját hobbijuk, baráti társaságuk van és ez a legfontosabb. Őket Isten küldte nekem. Velük tudok tökéletesen kiteljesedni.

Fontos nekik az együtt töltött idő, ezért igyekszik megtalálni az egyensúlyt a munka és az anyaság között. Ha a gyerekeknek véget ér a suli, akkor édesanyjuk irodájában folytatják a napot. Így gyorsan kiderült, hogy a 12 éves Blue Ivy rendkívüli tehetség: anya és lánya nemrég együtt léptek fel a Renaissance nevet viselő turnén, amiről videó is készült.