Chris Hemsworth ikrei igazi felnőttként ragyogtak a vörös szőnyegen

Chris Hemsworth gyermekeinek neveit kedvenc filmkarakterei ihlették

India Indiana Jones után, Tristan Brad Pitt Legendás regény című filmjének Tristan Ludlow karaktere után, míg Sasha egy családi kaszkadőr barát után kapta nevét.

Annak ellenére, hogy Chris szuperhős státusszal rendelkezik Hollywoodban, 2015 óta távol él a csillogástól, és visszaköltözött Ausztráliába. Chris jelenleg Byron Bay-en, Ausztrália Gold Coastjától délre fekvő tengerparti városban él, hogy közelebb lehessen szüleihez, Leonie-hoz és Craig Hemsworth-hoz. Továbbá a filmipar néha felszínes mivolta is motiválta, hogy kicsit eltávolodjon földrajzilag is Hollywoodtól. Most egy olyan városban él, ahol valódi helyiként kezelik. A tengerparthoz közeli házban egy óriási akvárium is található, valamint helyet ad a család kutyáinak, nyúljainak, tengerimalacainak, tyúkjainak, szamarainak, és természetesen a közeli farmjukon élő lovaiknak is.