Diddy partijairól és a Playboy-mogul undorító dolgairól vallott Hugh Hefner exbarátnője

Hugh Hefner volt barátnője, Kendra Wilkinson 18 éves korában költözött be a Playboy-villába, ahol úgynevezett playmate-ként exkluzív eseményeken vett részt. Ilyen események voltak az akkor még P Diddy néven futó rapper bulijai is, amelyeken állítólag a szex és a drog is jelen volt. A ma már 39 éves televíziós személyiség csütörtökön a The Kyle and Jackie O Show-ban elárulta, milyen élményeket szerzett ezeken a partikon, és arról is vallott, milyen gusztustalanságai voltak a Playboy-mogulnak, Hugh Hefnernek.

Kendra Wilkinson elárulta, bántották-e Diddy partijain

Mivel az 54 éves Diddy jelenleg a New York-i Brooklyn Metropolitan Detention Centerben várja a tárgyalást, miután szexkereskedelem és zsarolás vádjával vádolják, Kendra úgy döntött, elárulja, milyen volt valójában a producerrel bulizni.

Ilyenek voltak Diddy partijai

„Csak egy-két bulira mentem el, de úgy emlékszem, jól éreztem magam fiatalon” — mondta Kendra, aki egykor a nála 60 évvel idősebb Playboy-mogul Hugh Heffner barátnője volt. „Nem igazán láttam semmit. Soha nem láttam, hogy bármi rossz történt volna körülöttem. A szex az szex, szerintem. Nem azt mondom, hogy senkivel nem történt semmi rossz. Csak azt mondom, hogy velem soha nem történt”.

A műsorvezető a Diddy elleni vádak tükrében megkérdezte Kendrát, hogy biztosan nem látott semmi szokatlant, olyasmit, ami egy nagy hollywoodi partin időnként előfordulhat, ami, ahogy ő fogalmazott, bizonyos értelemben szexualizált.

„Nézd, ez a Playboy-villa, ha odamész, tudod, hogy a barlangban félmeztelen lányokat találsz. Ez van, akinek még új?” — válaszolt Kendra, majd arról beszélt, milyen volt együtt élni Hugh Heffnerrel, aki a Playboy magazin alapítója és főszerkesztője volt.

Amikor arról kérdezték, hogy tényleg olyan volt-e a 2017 szeptemberében 91 évesen elhunyt nőcsábásszal és a többi gyönyörű barátnőjével együtt élni a Playboy-villában, mint amilyennek kívülről látszott, Kendra elárulta, hogy a Heffnernek volt egy undorító szokása a házban.

„A villában mindenhol kutyakaki volt, amit Hef csak úgy, puszta kézzel szedte fel” — árulta el a lány, aki 2004-ben költözött a Playboy-villába, ahonnan 2009-ben költözött el, amikor megismerkedett exférjével, Hank Baskett-tel.