Drew Barrymore vallomása: a neveltetése miatt lett 12 évesen drogfüggő

Simon Péter

Nyíltan beszélt gyerekkoráról az ET egykori gyereksztárja. Drew Barrymore elmondta, hogy a gyerekkorát a túlzott szabadság jellemezte. A színésznő ennek kapcsán egy olyan problémán is elgondolkodott, amivel most szülőként maga is szembesül.

Drew Barrymore mindössze hétéves volt, amikor reflektorfénybe került azután, hogy 1982-ben eljátszotta az ET főszerepét. Később édesanyja megismertette a bulizós világgal, és mindössze kilenc éves volt, amikor megismerkedett a drogokkal. A színésznő egy közösségimédia-posztban beszélt a gyerekkoráról, és arról, hogy szülőként milyen tanulságokat vont le belőle. Drew Barrymore is szembesül a gyereknevelés kihívásaival

Forrás: AFP/AFP or licensors „Telefonálj haza” — írta ki tegnap az Instagramra Drew Barrymore A színésznő ezzel a címmel írt posztot az Instagramra, azzal a néhány szülői kihívásról, amellyel szülőként mostanában ő maga is szembesült. „Gyerekkoromban sokszor kívántam, hogy valaki nemet mondjon nekem. Annyira szerettem volna állandóan lázadni, és ez azért volt, mert nem voltak korlátjaim. Túl sok mindenhez volt hozzáférésem, és végül a nemet mondás valóban kihívássá vált. Nem akartam elfogadni, mert már fiatal koromban annyi autonómiám volt, hogy egyszerűen nem tudtam elfogadni semmiféle tekintélyt, és emiatt végül két évre egy intézetben kötöttem ki” — írta Barrymore a bejegyzésében. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Drew Barrymore (@drewbarrymore) által megosztott bejegyzés A színésznő már korábban is beszélt arról, hogy 13 éves korában 18 hónapra kórházba került, miután az anyja bezáratta egy intézetbe alkohol- és drogfüggősége miatt. Az intézményben töltött időről a színésznő így nyilatkozott: „Elképesztő fegyelmet adott. Olyan volt, mint egy komoly kiképzőtábor, borzalmas és sötét volt, és nagyon hosszú ideig tartott, másfél évig, de szükségem volt rá. Szükségem volt erre az egész őrült fegyelemre. Az életem nem volt normális. Nem egy normális körülmények között élő iskolás gyerek voltam. Valami nagyon abnormális volt, és szükségem volt egy komoly váltásra” — nyilatkozta egy interjúban Drew Barrymore, aki az Instagramra feltett posztjában visszaemlékezve áldásnak és „kőkemény stílusú visszaállításnak” nevezte az intézetben töltött éveket, amelyeknek köszönhetően mindent értékelni kezdett. Drew Barrymore ma már maga is egy 10 és egy 12 éves lány anyja, és saját rendhagyónak nevezett neveltetése mélyebben elgondolkodtatta saját szülői magatartásáról.