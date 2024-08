Jessica Simpson üzenetet kapott: "Hagyd abba az ivást" - Az énekesnő válaszolt követőjének

Egy fotó döbbentette rá: meghal, ha nem változtat

A 2020-ban megjelent Open Book című memoárjában Jessica meghatóan beszélt az alkoholfüggőséggel vívott harcáról, elomdta, hogy az alkohol és a tabletták együttes fogyasztása megölte volna, ha nem változtat. 2021-ben azt a fotót - amelyen babarózsaszín tréningruhában ül a félhomályos nappaliban takarók között - is megosztotta magáról, amikor rájött, hogy így nem mehet tovább. "Ez a személy 2017. november 1-én kora reggel önmagam felismerhetetlen változata" - írta többek között a fotóhoz Jessica. Elmesélte, hogy egy időben folyamatosan ivott, előfordult, hogy már reggel itallal kezdte a napot. 2017-ben, halloween napján azonban komoly mélypontra került, ugyanis annyira berúgott, hogy arra sem emlékezett, ki öltöztette fel két gyerekét. Estére, a bulira pedig öntudatlan állapotba került. Másnap reggel elhatározta, változtatni szeretne. Letette az alkoholt és azóta is heti kétszer jár terápiára és gyűlésekre. Hozzátette, hogy alkohol - és gyógyszerproblémái ahhoz is visszavezethetők, hogy fiatal korában szexuálisan bántalmazták.