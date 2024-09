Harry herceg állítólag azt tervezi, hogy visszatér az Egyesült Királyságba, és ehhez korábbi megbízható segítőitől és barátaitól kért segítséget. A sussexi herceg Whatsapp-üzeneteket küldött több brit haverjának, akik készek segíteni neki abban, hogy visszatérjen száműzetéséből. Konzultál olyan emberekkel is, akik akkor segítették a munkáját, amikor még dolgozó királyi családtag volt, mert elégedetlen volt az amerikai PR-szakértőktől kapott tanácsokkal.

Harry elégedetlen volt az amerikai PR-szakemberekkel, régi barátaitól kért tanácsot

Forrás: Getty Images

Harry titkos üzeneteket küldött az etoni cimboráknak

A herceg már több brit haverjának is Whatsappolt, hogy segítsenek neki a zökkenőmentes visszatérésben. Néhányan közülük nevet is adtak a hadműveletnek: Operation Bringing Harry In From The Cold (Hozzuk be Harryt a hidegből).

Egyértelműen rájött, hogy valamit másképp kell csinálnia, mert amit eddig csinált, az nyilvánvalóan nem működött. Röviden, újragondol mindent

- mondta egy forrás.

Harry az egyik régi, lojalitásáról és diszkréciójáról ismert barátját kereste meg először, hogy segítséget kérjen, ő dolgozta ki a tervet arra vonatkozóan, hogyan lépjen be Harry ismét brit körökbe — és esetleg nagyon visszafogottan, de újra királyi feladatokat láthatna el. A forrás hozzátette, hogy a haver úgy véli, ha Harry jelentéktelen feladatokat látna el, és kerülné a nyilvánosságot, akkor újra megnyerhetné a brit közvéleményt.

Kiderült az is, hogy a hercegi pártól szépen csendben lelépett Christine Weil Schirmer is, aki korábban az Apple-nek és a Pinterestnek is dolgozott, Harryéknél pedig az Archewell kommunikációs vezetője volt. Ezzel ő lett a tizedik munkatárs, aki az elmúlt három évben elhagyta a párt.

„Ami talán a legbeszédesebb, hogy egész idő alatt, amíg náluk dolgoztam, egyetlen alkalmazottjuktól sem hallottam, hogy újra elvállalná a munkát, ha lehetőséget kapna rá. És ezek nem olyan munkavállalók, akik az utcáról estek be, hanem kiemelkedő, sikeres vállalatoknál dolgoztak előtte" - mondta az egyik korábbi munkatárs.

Harry boldogtalan LA-ben

Tom Quinn királyi szakértő szerint Harry zaklatott, és ez összefüggésben lehet a májusban, Angliában tett látogatásával. Akkor azt remélte, hogy meglátogathatja az apját, Károly királyt, de az uralkodó állítólag túl elfoglalt volt.