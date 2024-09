Elhunyt a T.J. Hooker sztárja, James Darren

James Darren halálának oka egyelőre nem tisztázott, de fia szerint az édesapja szívproblémákkal küzdött, és a kórház kardiológiai osztályán kezelték. Először egy aortabillentyű cseréje miatt került kórházba, de állapota túl gyenge volt a műtéthez, ezért hazaengedték... majd vissza kellett vinni.

James Darren békésen, álmában hunyt el hétfőn a Los Angeles-i Cedars-Sinai Kórházban

Forrás: CBS via Getty Images/T.J. Hooker

James Darren fényes karrierje

James Darren tinibálvány lett az 1959-es Gidget című filmben, ahol Moondoggie néven egy szörföst alakított. Szerepét folytatta a film két folytatásában is: Gidget Goes Hawaiian és Gidget Goes to Rome. A televízióban Darren visszatérő szerepet kapott a T.J. Hooker sorozatban, ahol Jim Corrigan rendőrtisztet alakította. Négy évadon keresztül, összesen 66 epizódban tűnt fel. A '90-es évek végén pedig a Star Trek: Deep Space Nine sorozatban Vic Fontaine holografikus lounge énekesként szerepelt. A színészet mellett James sikeres énekesi karriert is befutott. Emellett számos televíziós epizódot rendezett, többek között a Melrose Place, a Beverly Hills, 90210 és az A-Team sorozatokban. James énekelte a Gidget főcímdalát, és egy másik dalt is előadott a filmben. 1961-ben pedig a Goodbye Cruel World című dala a Billboard-listák 3. helyéig jutott.

Három fia és öt unokája gyászolja. James Darren 88 éves volt.