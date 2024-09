Jennifer Aniston még mindig nagyon fontos Justin Theroux számára: „Úgy érzem, meg kell védenem"

Jennifer Aniston és Theroux 2011-ben kezdtek randizni, és a következő évben el is jegyezték egymást. Három évvel később, 2015 augusztusában kötötték össze az életüket. Szakításukat 2018 elején jelentették be. A válásuk óta a pár szoros barátságot ápol, és ezt a színész meg is erősítette nem rég egy interjúban.

Jennifer Aniston még minidg nagyon fontos az exférjének

Forrás: Getty Images

„Még mindig nagyon kedves nekem” - mondta az 53 éves színész az 58 éves Anistonnal való kapcsolatáról. Felhozta az az esetet is, amikor exfelesége nyilvánosan válaszolt J.D. Vance szenátor megjegyzésére, miszerint azok a nők, akik nem szültek, „gyermektelen macskás nők, akik szerencsétlenek a saját életükben”. Aniston így kommentálta a politikus megjegyzését: „Imádkozom, hogy a lánya elég szerencsés legyen ahhoz, hogy egy nap saját gyerekeket tudjon szülni. Remélem, nem kell majd az IVF-hez fordulnia, mint második lehetőséghez, mert pont te próbálod ettől megfosztani." A színésznő nagyon felháborodott, akkora ugyanis már nyíltan vállalta, hogy meddőségi kezeléseken, és több sikertelen megtermékenyítésen van túl.

„Igen, azt érzem, hogy védelmeznem kell őt” - mondta a Mulholland Drive sztárja.

Aniston először 2022. novemberében beszélt Theroux-val közös kálváriájukról, a közös gyermekért való küzdelmeikről, melyben sajnos nem jártak sikerrel.

Jennifer Aniston exe újra megnősül

A színész és Nicole Brydon Bloom színésznő a napokban jegyezték el egymást. Nicole a velencei filmfesztiválon villantotta meg gyűrűjét, amikor a Beetlejuice Beetlejuice című film bemutatójára érkeztek, amiben Theroux is szerepel. A csodás ékszert Stephanie Gottlieb készítette. A 4 karátos, smaragdcsiszolású, hibátlan gyémántot platinába foglalták, 18 karátos sárgaarany betéttel. A gyűrűbe Bloom és Theroux születésköveit is beágyazták.

Az 53 éves Theroux-t és a 30 éves Bloomot először 2023 februárjában látták együtt, amikor mindketten részt vettek a Netflix egyik rendezvényén. 2023 augusztusában már csókolózás közben fotózták le őket a manhattani Altro Paradiso étteremben. Mielőtt márciusban a Vanity Fair Oscar-buliján debütáltak volna a vörös szőnyegen, Theroux bemutatkozott kedvese családjának is: elkísérte Nicole-t az ikertestvére esküvőjére 2023. decemberében. 2024 júniusában pedig részt vettek Naomi Watts és Billy Crudup esküvőjén is Mexikóvárosban.