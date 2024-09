Hátborzongató dolgot találtak Michael Jackson szobájában a halála után

Az énekes házából származó képeket a Daily Star tette közzé, a fotókon az a szoba látható, ahol Jackson az utolsó pillanatait töltötte, és amely tele volt gyógyszeres fiolákkal. A leghátborzongatóbb dolog azonban az, hogy a helyiségben egy babaszentély is volt, sőt, egy élethű játékbabát is találtak az ágyon - áll a 2016-ban megjelent 83 perc: Michael Jackson sokkoló halála című könyvben. A szerzők, Mark Langhorne és Matt Richard további részletekkel is szolgáltak az énekes otthonáról.

Michael Jackson szobájá tele volt kisbabák képeivel

Forrás: AFP

„Az asztalok tele voltak orvosi kellékekkel, például gyógyszeres dobozokkal, fecskendőkkel és csövekkel. A székeken és az asztalon latexkesztyűk voltak szétszórva, és egy csomó sóoldatos zacskót is találtak” - írják a szerzők.

Jackson szobájának egyik falánál egy fából készült komód állt, amelynek fiókjára egy nagy táblát akasztottak, melyen egy csecsemő arcképe, és a sweet baby, azaz édes kisbaba felirat olvasható. A bútordarab tetején kisbabákról készült reklámfotók álltak - a sztár gyerekeiről készült, bekeretezett fotók mellett. Az ágyon egy bársonypárnát, egy szemüveget, egy CD-t és egy szőke hajú, élethű babát találtak a hatóságok.

Az egyik nyomozó korábban így nyilatkozott Jackson haláláról:

Volt egy számítógép is az ágyon, azon is voltak kisbabákról készült képek. Mindenki tudott azokról a vádakról, amelyeket az évek során Mr. Jackson ellen felhoztak. Az első gondolatom, az volt, amikor megláttam a laptopot az ágyon: „Belenézzek?”. De fel kellett ismernem, hogy éppen nem ilyen típusú ügyben nyomoztam.

Martinez a Killing Michael Jackson című filmben is beszélt a szobáról, és elmondta, különösnek találták, hogy be volt gyújtva, ami nagyon szokatlan a Los Angeles-i nyár közepén. A helyiségben pokoli hőség uralkodott, és borzalmasan büdös volt, gyanis Jackson nem engedte, hogy ott bárki is takarítson.

Michael Jackson boncolási jegyzőkönyve

A boncolási jegyzőkönyv szerint a pop királyának halálát szívmegállás okozta 2009. június 25-én. Orvosa, Conrad Murray halálos nyugtatókoktélt adott be Jacksonnak. Az orvos túladagolta a propofolt és a benzodiazepineket. A mentősök mindössze 3 perccel a riasztás után értek a helyszínre, de Michael Jackson már nem lélegzett, és az újraélesztési kísérletek is kudarcot vallottak. Jacksont végül a Ronald Reagan UCLA orvosi központban nyilvánították halottnak. Murray négy évre került rács mögé, 2013 októberében helyezték feltételesen szabadlábra.