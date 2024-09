Patrick Duffy Magyarországon járt: miskolci étteremben fotózkodott

Patrick Duffy a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon, a CineFesten járt, ugyanis itt mutatták be azt a magyar vígjátékot, amiben a Dallas Bobby Ewingja is játszik. Ha már ott volt, egy miskolci étterembe is betért párjával, ahol vidáman fotózkodott.

Patrick Duffy a Lepattanó című filmben

Patrick Duffy Miskolcon járt

A színész új magyar filmje okán járt hazánkban, de ezúttal nem Budapestet vette célba, hanem Miskolcot. A Miskolci Nezetközi Filmfesztiválon mutatták be ugyanis azt a sportvígjátékot, amelyben Patrick Duffy is szerepel. A Lepattanó című magyar filmben egy olyan milliárdost alakít, aki egy véletlen folytán bár, de kisegítette a nagy bajba jutott gombfocicsapatot: véletlenül utalt a számlájukra 100 mlliót. A sportolóknak - akik véresen komolyan veszik a gombfocit - így esélyük nyílt kijutni az Eb-re, és hiába tudják, hogy ennek a pénznek nem ők a gazdái, túl nagy a kísértés. A Lepattanó egy érzelmes és humoros történet az esendőségről, a szeretetről, a kitartásról, és tisztelgés egy fantasztikus magyar játék előtt. A film főszereplői, Scherer Péter, Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, Rába Roland, Elek Ferenc, Mucsi Zoltán és Patrick Duffy. A Dallas Bobby Ewingja magyarul szólal meg a filmben. „Ráadásul magyarul fogok beszélni, folyékonyan, azt hozzátenném! Ez egy igazán különleges élmény volt" - mondta a TV2-nek a színész.

Patrick Duffy egy miskolci étterembe is betért, ahol mosolyogva fotózkodott a párjával. Az étterem az Instagram-oldalán mutatta meg a számukra nagyon különleges pillanatot.

A nézők legutóbb a Gazdagok és szépek című szappanoperában találkozhattak Duffyval, aki 2022-ben és 2023-ban néhány epizód erejéig visszatért az általa korábban alakított Stephen Logan karakteréhez, de játszon bármiben is, ő a legtöbbeknek már örökre a Dallas Bobby Ewingja lesz. A színész legjobb barátja volt sorozatbéli testvére, Larry Hagman. A Dallas Jockeyja 2012-ben vesztette életét. „Amikor először kezet fogtunk, amikor megismertem, tudtam, hogy a legjobb barátommal találkozom. És a legjobb barátok voltunk attól a naptól kezdve egészen a haláláig" - mondta Patrick a TV2-nek. A színész 2017-ben a feleségét is elvesztette, rendkívül megviselte élete nagy szerelmének távozása; arra még gondolni sem mert, hogy valaha újra szerelembe eshet, mégis megtörtént. Magyarországra a párjával érkezett.