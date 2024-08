Sasszemű rajongók szúrták ki, amikor Taylor Swift visszatért a Wembley stadionba

A The Eras Tour utolsó európai állomásához tért vissza Taylor Swift. Napjaink egyik legnépszerűbb előadója több koncertet is ad a napokban a Wembley Stadionban.

Taylor Swift a The Eras Tourjával beleírta magát a poptörténelembe

Forrás: ANP via AFP

Taylor Swift egy dobozban érkezett a Wembley Stadionba

Péntek este a sztárt már a stadion előtt hatalmas tömeg fogadta, Taylor belépője pedig igazán izgalmasra sikeredett. A pophercegnő minden tőle telhetőt megtett, hogy felcsigázza a rajongókat. A swiftie-k közül egy valaki kiszúrta, és közzé is tett egy videót, ahogy egy óriási dobozt gurítanak a koncert helyszínéhez a kulisszák mögött: onnan került elő az énekesnő és kezdte meg a koncertet.

A meglepetésvendég Ed Sheeran volt

Taylor Swifthez a koncerten csatlakozott meglepetésként legjobb barátja, Ed Sheeran is, amikor csütörtök este a londoni Wembley Stadionban megkezdte az Eras Tour európai szakaszának utolsó részét. A két közös dal, az Everything Has Changed és az End Game mixét adták elő, majd Swift megköszönte Sheerannek, hogy elfogadta a meghívását és fellépett a 92 000 rajongóból álló teltházas tömeg előtt.