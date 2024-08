Taylor Swift és Travis Kelce különös hálószobai rutinjára derült fény

A 34 éves Swift 2023 óta járja a világot a The Eras Tour koncertsorozatával, Kelce pedig ameddig nem kellett újrakezdenie az edzéseket, ha tehette, vele tartott. Egy esetben még a színpadon is csatlakozott hozzá: a londoni fellépésén a táncosok sorába állt be. Elmondása szerint ez az ő ötlete volt, Swift először azt hitte, Travis csak viccel. Kelce ott volt kedvese dublini fellépésen is, ami Taylornak is meglepetés lehetett. Travis előző este még Amerikában vett részt csapattársa, Clyde Edwards-Helaire kaliforniai esküvőjén, majd Amszterdamban is lencsevégre kapták őket, ahogy egymást ölelve, csókolva távoznak a backstage-ből, tehát annyi bizonyos, hogy hatalmas közöttük az összhang. Taylor ezen a fellépésén az egyéves évfordulójuk alkalmából három dalból álló összeállítással vallott szerelmet Travisnek.