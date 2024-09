Tom Cruise kínos helyzetbe került: Lady Gagát szemelte ki magának, de pofára esett

Tom Cruise már évek óta rajong Lady Gaga énekesnőért, és csendben abban reménykedett, hogy megtalálják az egymáshoz vezető utat, de nemrég ez a terve dugába dőlt. A sztár ugyanis bejelentette eljegyzését, illetve vőlegényeként hivatkozott Michael Polansky üzletemberre a párizsi olimpián, ezzel pedig hatalmas csapást mért Tom Cruise egójára. A színész ugyan tudott a kapcsolatról, de azt álmában sem gondolta volna, hogy ilyen komolyra fordultak köztük a dolgok. Most kereshet új kiválasztottat, de nem biztos, hogy annyira sietnie kell, Lady Gagának ugyanis sok eljegyzése volt már, de feleség még egyszer sem lett.

Tom Cruise rajong Lady Gaga énekesnőért, de egy világ dőlt össze benne mitán megtudta, eljegyezték a sztárt

Forrás: Getty Images/Mike Coppola

Tom Cruise kiszemelte Lady Gaga énekesnőt magának, és pofára esett

Tom Cruise sosem csinált titkot abból, hogy lenyűgözi őt Lady Gaga, és az volt a titkos terve, hogy valahogyan megtalálja az énekesnő szívéhez vezető utat. Nemrég azonban csúnyán pofára esett, ugyanis kiderült, hogy a sztárt eljegyezte üzletember barája, Michael Polansky.

„Tom rajong Gagáért, és nem is titkolta, hogy fenomenálisnak tartja, de most egy újabb hölgyet kell kihúznia a potenciális barátnők listájáról - Lady Gaga foglalt, és úgy tűnik, tényleg hozzá fog menni ehhez a fickóhoz" - árulta el egy bennfentes. A 38 éves Gaga és a 46 éves üzletember eljegyzése csak úgy mellesleg lett bejelentve, Lady Gaga egyszerűen a vőlegényeként hivatkozott Michael Polanskyra, majd megjelent a kezén egy hatalmas jegygyűrűvel.

Ez nagyon rosszul érintette Tom Cruise-t, hatalmas csapást jelentett az egójának.

Pedig a színész mindent megtett azért, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljenek Gagával: 2022-ben ott volt az egyik koncertjén, ami után melegen üdvözölték egymást, majd felkérte az énekesnőt a Top Gun: Maverick dalához, és ugyan a közös munka alatt egy hullámhosszra kerültek, mélyebb kapcsolat nem alakult ki köztük. „Ez mostanra kezd kínossá válni, még olyasvalakinek is, akinek olyan elsöprő arroganciája van, mint neki, nehéz elviselni ezt a szívére mért csapást" - mondja a forrás. „Tényleg azt hitte, hogy különleges kapcsolat fűzi őket össze, és nem gondolta, hogy Michael örökké a színen marad" - tette hozzá a bennfentes. Ezeket az ábrándokat azonban el kell engednie Tom Cruise-nak, de azért maradt még egy szikrányi reménye Lady Gaga előéletét látva, ugyanis többször is eljegyezték már az énekesnőt: vőlegénye volt Luc Carl, Taylor Kinney és Christian Carino is, de oltár elé még egyszer sem állt.