Zayn Malik felismerhetetlen: új külsővel mutatkozott a One Direction egykori sztárja

Zayn Malik mindig is rendezett külsejéről volt híres, ám az utóbbi időben mintha árnyéka lenne egykori önmagának. A One Direction egykori sztárja az Off-White divatbemutatón New Yorkban mutatta meg magát Camila Cabello társaságában.

Zayn Malik felismerhetetlen, a rajongók alig hittek a szemüknek

Forrás: Getty Images

A rajongók a képek láttán alig akartak hinni a szemüknek, az egykori szívtipró külseje alaposan megváltozott. Az énekes mintha egy kicsit elengedte volna magát, és hosszú szakálla és tincsei öregítik is őt. Az internet népét sokkolták a róla készült képek, többen üzentek az énekesnek: „Kérlek, borotváld le a szakálladat."

Forrás: Getty Images

Zayn nemrég a Zach Sang Show-ban mesélt arról, hogyan változtatta meg az életét kislánya születése.

Úgy érzem, hogy a lányom visszahozta a színeket az életembe. Boldoggá tesz. Olyan sok szeretet van bennem, amit korábban nem éreztem, amíg meg nem született

– osztotta meg az interjú során. „Egész nap nevet. A legbutább dolgokat akarja csinálni, és óriási izgalmat talál bennük. Teljesen új szemszögből látja az életet, ami számomra kicsit szürkévé vált azelőtt."

Gigi Hadid fotókat osztott meg ritkán látott kislányáról

Gigi Hadid és az egykori One Direction tagjának közös gyermeke, Khai 2020 szeptemberében született, és büszke édesanyja nemrég fotókat osztott meg a kislányról. A modell igyekszik óvni Khait a nyilvánosság elől, de most kivételt tett és Instagram-oldalán mutatott róla néhány képet.

Gigi Hadid és Bradley Cooper kapcsolata komolyabb, mint azt bárki gondolta volna

Gigi Hadid és Bradley Cooper románcáról eleinte csak pletykáltak, de 2024 márciusáig egyikük sem erősítette meg hogy együtt vannak. Később, miután csókolózás közben lefotózták őket, vállalták kapcsolatukat, ám akkor még mindenki azt hitte, nem lesz több futó románcnál. Bennfentesek szerint a 49 éves Bradley Cooper és a 29 éves Gigi Hadid afférja igazi kapcsolattá nőtte kimagát, a 20 év korkülönbség ellenére komolyan gondolják és nagyon szeretik egymást. Egy bennfentes szerint Hadid és Cooper is úgy szervezi az életét, hogy minél több időt tudjanak együtt tölteni. "Amikor elkezdődött, azt gondoltam, pár éjszakás kaland lesz, de egyre komolyabbá vált" - tette hozzá.