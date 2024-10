Ben Affleck és fia, Samuel mintha ikrek lennének: az autópálya szélén kapták őket lencsevégre

A 52 éves Affleck, és 12 éves fia, Samuel együtt autóztak Los Angelesben, amikor a színész vintage stílusú járműve lerobbant az autópálya szélén.

Ben Affleck és fia az autópálya szélén ragadtak

Annak ellenére, hogy a tervek hirtelen megváltoztak, apa és fia higgadtan kezelték a helyzetet, miközben vártak az autómentőre, bebizonyítva, hogy stílusosan is képesek kezelni a váratlan kihívásokat. Amíg a vontatóra vártak, a színészt és fiát telefonjaikba merülve, nyugodtan beszélgetve látták, majd egy közeli benzinkútra mentek, hogy elüssék az időt. Ben nyugodt magatartása és Samuel zavartalan hozzáállása azt mutatta, hogy még a kevésbé ideális körülmények között is tökéletesen jól érzik magukat egymás társaságában. Bár Ben különleges járműve most cserben hagyta őket, Samuel hasonlósága apjához – mind külsejében, mind viselkedésében – tagadhatatlan volt, és ez az alkalom ritka bepillantást engedett az apa-fia kapcsolatukba.

Ez a legutóbbi találkozás azok közepette történt, hogy Ben egyre több időt tölt gyermekeivel, akiket volt feleségével, az 51 éves Jennifer Garnerrel nevel, beleértve Samuel két idősebb testvérét is, a 18 éves Violetet és a 15 éves Fint.

Ben Affleck és Jennifer Lopez találkozgatnak és flörtölnek is egymással, miközben a válásuk éppen zajlik. A helyzetet aggódva nézik a színész szerettei, különösen Jennifer Garner. Fél, hogy a színész a tűzzel játszik. „Ben nagyon addiktív személyiség, és sokan úgy gondolják, hogy most, hogy kijózanodott, szerelemfüggővé vált" - mondta egy bennfentes. „Nyilvánvalóan valamiféle izgalmat jelent neki az, ami most J. Lo-val van, még akkor is, ha nem áll szándékában tovább menni, ez csak egy kis szórakozás." A bennfentes hozzátette, hogy Jennifer Garner "egyszerűen szörnyű ötletnek tartja ezt." „Egyrészt, mert Jennifer Lopez érzéseivel is szórakozik, ami nem kedves. És emellett vegyes üzeneteket küld a gyerekeknek, ami nem egészséges. Mindenkit visszahelyez ebbe a szörnyű hullámvasútba."