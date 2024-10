77 éves lesz Charlie: így ünnepel az ikonikus magyar zenész

Bár október 28-án tölti be 77. életévét Horváth Charlie, ő két nappal azelőtt, október 26-án szombaton ad nagykoncertet a Papp László Budapest Sportarénában.

Forrás: Duna TV

Charlie számára különösen fontosez a születésnap

„Csodálatos, de nem a méret a lényeg, hanem a közönség, akik mindig szeretetet és erőt sugároznak felém a nézőtérről. A 7-es a szerencseszámom. Nem értek a számmisztikához, de úgy érzem, lehet bennük erő” – nyilatkozta a Borsnak Horváth Charlie. A zenészt azt elárulta, hogy Curtis és Freddie is fellép majd a Charlie 77-koncerten.

Charlie már jó ideje együtt dolgozik fiatal zenészekkel, mint Fredie-vel és Curtisszel, sőt közös dalaik is vannak. Utóbbival például tavaly nyáron adtak ki egy ütős nyári slágert, Maradunk végig címmel.

Lesz Charlie 88?

A zenész azt is elmondta, hogy a szombati koncertet követően lesz afterparty is, és arról is beszélt, hogy esze ágában sincs visszavonulni. "Ha majd nem megy, ha majd a hang, amit kiénekelek, hamis és erőtlen lesz, akkor abbahagyom (...) Nem szeretnék megbántani senkit, de nincs az az összeg, amiért rá tudnának venni egy ilyen playbackszerű kamubulira, ahol tátogni kell, miközben felvételről szól a dal. Ez a közönség igazi semmibevétele. Illene tudni, mikor kell abbahagyni" - nyilatkozta korábban. „Szeretném még jó sokáig látni a kis unokámat!” – mondta, és hozzátette, azt, hogy lesz-e Charlie 88 elnevezésű koncert is, „a Jóisten dönti majd el”.