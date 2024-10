Eladták Diana hercegné kedvenc ingatlanát: hihetetlen összeget fizettek érte

Az ötemeletes, tágas ház nem is lehetne ennél kívánatosabb, el is kelt, nem is akármekkora összegért. Az ingatlant 10,95 millió fontért, vagyis több mint 5 milliárd forintért adták el. A kifogástalan otthon hangulatos, tipikusan brit ihletésű belső terekkel és tágas külső terekkel büszkélkedhet, beleértve a tetőteraszt és két szabadtéri teraszt. Nem csoda, ha Diana hercegné imádott időt tölteni a mostohaanyjánál.

Diana hercegné imádta a Mayfair-i ingatlant

Forrás: Getty Images

A Mayfairben található ingatlant Diana hercegné apja vette, miután felesége, Raine agyvérzést kapott

Diana édesapja, John „Johnnie” Spencer, a nyolcadik Earl Spencer 1990-ben vásárolta meg a Mayfairben található Farm Street 24-et a feleségének, különleges ajándékként, hogy támogassa őt az agyvérzése után. Az ingatlan nagy szerepet kapott Tina Gaudoin írónő 2022-ben megjelent, Raine Spencerről szóló életrajzában, amelynek címe Three Times a Countess (Háromszoros grófnő).

A ház első emeleti könyvtára volt Johnnie kedvenc szobája, míg Raine a földszinti ebédlőben szerette vendégül látni a vendégeket, amelyet ugyanolyan élénkpiros színben díszítettek (és díszítenek ma is), mint az Althorp House, a Spencer család kastélyának ebédlőjét. Miután Earl Spencer 1992-ben meghalt, Raine vette át a Farm Street 24 teljes tulajdonjogát.

A Rightmove szerint Diana hercegné a válást követően gyakran látogatta Raine-t, és sokszor órákon át egyedül ült néhai apja első emeleti könyvtárában. Raine akkor is az ingatlanban töltötte az idejét, amikor értesült mostohalánya párizsi autóbalesetéről.

Az elmúlt 22 évben a pompás ház a neves műgyűjtők, Alan és Mary Hobart, a Mayfairben található Pyms Gallery alapítóinak tulajdonában volt, akik az ingatlant magán művészeti múzeumként használták.