33 éve debütált a Família Kft. - A 90-es évek Magyarországának egyik szimbóluma volt

1991. október 13-án debütált a Família Kft. A sorozat újszerű humorával és színes karaktereivel gyorsan a magyar nézők kedvence lett: sokan a mai napig szívesen visszanéznek egy-egy epizódot belőle. Az Esztergályos Cecília által megformált Szép anyuka "Eddig, eddig, eddig vagyok" - mondása pedig az aktív szókincsünk részévé vált.

Família Kft. középpontjában a Szép család tagjai álltak

Forrás: MTI

Família Kft. = Humor és könnyedség

A Família Kft. ötletét az Egyesült Államokban népszerű Family Ties című sorozatból Szurdi Miklós adaptálta hazai viszonyokra. Szurdi a sorozatnak nem csak a rendezője volt, de sok epizódban színészként is feltűnt, a produceri feladatokat Gát György látta el. A Família Kft. a szituációs komédia műfaját hozta be a magyar televíziózásba, ráadásul nem akármilyen szereplőgárdával. Kezdetben Szombathy Gyula és Balázs Péter játszottak benne, később átadták helyüket a két családfőt alakító Ádám Tamásnak (Szép Károly) és - a 2021-ben elhunyt - Nagy Zoltánnak (Kövér Lajos). A sorozat írói kreatív humorral és könnyedséggel jelenítették meg a 90-es évek elejét, a családokat érintő társadalmi és gazdasági változásokat, de persze mindig jutott a nézőknek egy kis családi dráma vagy szerelmi szál is.

A Szép család körül forgott a világ

A Família Kft. 385 epizódot élt meg, 1999-ig futott, a szemünk előtt nőttek fel a Spáh ikrek, érett nővé Xantus Barbara, a kamaszlányok pedig ha másért nem, biztos leütek a tévé elé, hogy Kárász Zénót, az ügyeletes szívtiprót láthassák és Csonka Andrást is a sorozat ideje alatt zárta szívébe az ország. A sorozat igazi szupersztárja Esztergályos Cecília, azaz "anyci" volt - karakterével, a gyereknevelés nehézségeivel, az anyagiakkal való zsonglőrködéssel sok magyar édesanya egy szempillantásra azonosulni tudott, ami hozzájárul a sorozat sikeréhez.

Tudtad? A Família Kft. forgatókönyve eredetileg nem ikrekre íródott. A Spáh-ikrekre a szereplőválogatáson figyeltek föl, amikor búcsúzáskor az egyik iker jóindulatúan figyelmeztette a válogatókat, hogy ne lepődjenek meg, ha újra ő jönne be. Végül annyira megtetszettek, hogy hozzájuk igazították a forgatókönyvet.

Híres vendégszereplők

A Família Kft. sikere nemcsak a főszereplők népszerűségének volt köszönhető, hanem annak is, hogy a sorozatban gyakran tűntek fel vendégszereplők is, akik szintén igazi közönségmágnesek voltak. Több híres magyar színész tűnt fel vendégként, így például Bajor Imre, Lorán Lenke, Kautzky Armand, Bárdy György, Hernádi Judit, Bodrogi Gyula vagy Hirtling István. A sorozatot még különlegesebbé tette, hogy a vendégszereplők is gond nélkül belesimultak a családi közegbe, mégis új humorforrást teremtettek és színesítették az amúgy is pörgős cselekményt.