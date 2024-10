Georgina Rodriguez teljesen meztelen: Cristiano Ronaldo párja csak egy táskát visel

Irigylésre méltó idomokkal rendelkezik Georgina Rodriguez, és akkor az erotikus pillantásairól, amelyekkel a kamerába nézett a GUESS Holiday 2024 kampányához készült fotókon, nem is beszéltünk. A modell, aki em mellesleg a világklasszis futballsztár, Cristiano Ronaldo lányainak anyja, teljesen meztelenül pózolt, csupán a divatmárka stílusos táskái takartak el néhány (test)részletet.

Georgina Rodriguez irigylésre méltó gömbölyű formákkal rendelkezik

Forrás: AFP/AFP or licensors

Georgina Rodriguez sminkje és göndör fürtökbe formázott barna haja a klasszikus Hollywoodot idézte

A meztelen fotók mellett azért készültek a modellről ruhás képek is. Egy elegáns farmer overall, egy bordó, piros kötött szett és egy mini, váll nélküli, rózsás, virágmintás mini ruha is repertoáron volt a kampányfotózáson.

A neves fotós, Nima Benati által készített Holiday kampány tökéletesen érzékelteti Georgina sugárzó személyiségét és a márka ünnepi csillogását. Miután már több kampányban is képviselte a márkát, Paul Marciano kreatív igazgató a következőket hangsúlyozta: „Georgina tökéletesen megtestesíti a a márka női szellemiségét — szépsége, magabiztossága és eleganciája a márkánk ideális arcává teszi őt. Az évek során csodálatos élmény volt vele dolgozni, és ez az új kampány ismét előtérbe helyezi ikonikus megjelenését és a márka lényegét” — mondta, és hozzátette:.

„Amiatt is izgatottak vagyunk, hogy ismét Nima Benatival dolgozhatunk együtt, akinek művészi látásmódja és hihetetlen tehetsége a kamera mögött olyan életre keltette ezeket a képeket, amelyek valóban a márkánk szellemiségét tükrözik”.

Georgina Rodriguez sikeres Netflix-realityshow-ja, az Én, Georgina a múlt hónapban tért vissza, ezúttal a családja Szaúd-Arábiába költözése került reflektorfénybe. Az elbűvölő modell az új évad első epizódját azzal nyitotta, hogy bevallotta, megkönnyebbült, hogy maga mögött hagyhatja Manchestert. Mióta megismerkedett a focistával, Georgina követte az ötszörös aranylabdás Ronaldót Madridból Torinóba, Manchesterbe, majd Al Nassrba.

„Amikor Cris közölte velem, hogy az Al-Nassrban fog játszani, annyira megkönnyebbültem, mert készen álltam arra, hogy elhagyjam Manchestert” — beszélt őszintén a bejelentésre adott reakciójáról Georgina.