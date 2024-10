Férjes asszonyba szeretett bele Hugh Jackman: barátnője már a válókeresetet is beadta

A Tony-díjas Sutton Foster kedden nyújtotta be válási kérelmét a New York-i legfelsőbb bíróságon. A pletykák szerint összejött Hugh Jackmannel, akivel együtt szerepeltek The Music Man című musicalben.

Férjes asszonyba szeretett bele Hugh Jackman

Forrás: GC Images

Sutton és Ted 2014 októberében mondták ki a boldogító igent egy privát ceremónián Santa Barbarában, Kaliforniában. A Gravy című film színésznője a TLC Mondj igent a ruhára! című műsorából választotta ki az esküvői ruháját. 2017-ben, hosszas termékenységi problémák után a pár úgy döntött, hogy örökbe fogad egy gyermeket.

Miközben Sutton a színpadon ragyogott Jackman oldalán, egyre több szóbeszéd keringett házasságának válságáról. Bennfentes információk szerint Sutton és Jackman közöttt komoly érzelmek alakultak ki:

Száz százalék, hogy együtt vannak, szerelmesek, és együtt szeretnék tölteni az életüket

– árulta el egy forrás. Többen is azt állították, hogy Sutton és Hugh kapcsolata erősödik, ám a pár igyekszik a nyilvánosság elől titkolni a románcukat: „Még mindig együtt vannak” – mondta egy informátor a Mirror US-nek. „Mindent megtesznek azért, hogy titokban tartsák, de ez már köztudott.”

Hugh Jackman és Sutton Foster

Forrás: Getty Images/75th Annual Tony Awards - Arrivals

Jackman 27 év házasság után 2023 szeptemberében sokkolta a világot, amikor bejelentette válását, csupán hónapokkal azután, hogy januárban véget ért főszerepe The Music Manben. A kapcsolatukról szóló pletykák 2023 decemberében kaptak új erőre, amikor bejelentették, hogy különválnak. Jackman és Deborra közösen tették közzé nyilatkozatukat, amiben méltósággal és szeretettel beszéltek: „Áldottak vagyunk, hogy közel három évtizedet tölthettünk együtt szeretetben és boldogságban házastársként. Útjaink most elválnak, hogy egyénileg fejlődhessünk.”