Kiderült, kivel váltott üzenetet Liam Payne a halála napján

A One Direction egykori tagja, Liam Payne 31 évesen hunyt el, egy szálloda erkélyéről zuhant le Argentínában. Az énekes halálának körülményeiről egyre több információ kerül napvilágra, most az derült ki, kivel váltott üzenetet a végzetes napon.

Liam Payne egy énekesnővel üzengetett a halála napján

Forrás: AFP

Ezzel az énekesnővel váltott üzenetet Liam Payne a halála napján

Liam Payne október 16-án 31 évesen hunyt el, miután kiesett egy argentin szálloda harmadik emeletéről. Halálának körülményiről egyre több információ derül ki, a többi között az is napvilágra került, hogy többféle drogot, köztük rózsaszín kokaint fogyaszthatott. A barátai úgy vélik, hogy amikor Liam október 16-án rosszul lett a szálloda halljában - a beszámolók szerint görcsölt - mentőt kellett volna hívni hozzá, ahelyett, hogy felvitték a szállodai szobájába. „Ha nem hagyják egyedül pszichotikus állapotban, nem történik meg a baleset és még mindig élne” - fejtette ki a bennfentes. Azóta az is kiderült, hogy az énekes el akarta venni párját, Kate Cassidyt, de nem ő volt az, akivel a halála napján üzeneteket váltott, hanem Nicole Scherzinger.

Erről a legendás zeneszerző, Andrew Lloyd Webber számolt be, aki együtt dolgozott az énekesnővel. „Azt hiszem, van valami, amiről még nem esett szó, és azt hiszem, elmondhatom, hogy [Scherzinger] mentorálta Liamet a One Direction óta" - mondta a 76 éves Webber és hozzátette: „Azon a szerdán is, amikor meghalt, még üzeneteket váltottak".