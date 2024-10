Hatalmas vagyont örököl Liam Payne kisfia, Bear

Egy világ gyászolja Liam Payne énekest, aki október 16-án kizuhant a Buenos Aires-i szállodája ablakán és azonnal meghalt. A rendőrség nyomoz az ügyben, a rajongók és szerettei gyászolják a zenészt.

Mindent Liam Payne kisfia, Bear örököl

Forrás: AFP

A Mirror információi szerint Liam vagyona 46 millió angol font, vagyis körülbelül 22 milliárd forint. A hatalmas összegről egykor Liam úgy nyilatkozott, mindene a fiáé lesz. „Az életem most az övé, a pénzem az övé. Tulajdonképpen több olyan cégem is van, amelyek már működnek, és egy nap ő is vezetheti őket, ha akarja, vagy akár el is adhatja őket” - mondta a tragikus körülmények között elhunyt Liam Payne néhány éve.

Cheryl Cole, Bear édesanyja összetört

A tragédia után Payne gyermekének édesanyja, akitől az énekes 2018-ban különvált, Cheryl Cole is megszólalt a közösségi médiában, fájdalmát megosztva a nyilvánossággal. Cole kifejezte, milyen nehéz szembesülnie a gyásszal, és hangsúlyozta, hogy Liam nem csupán popsztár és híresség volt, hanem apa is. „Itt van Bear, egy fiú, akinek most szembe kell néznie azzal a szörnyű valósággal, hogy soha többé nem látja az apját” - tette közzé. Liam Payne tragikus halála előtt szívszorítóan beszélt 7 éves fiáról, Bearről. A One Direction egykori sztárja augusztus 29-én, a 31. születésnapján osztotta meg gondolatait Instagram-sztorijában fiáról.

Még sok a kérdőjel a tragédiával kapcsolatban

Liam Payne ügyében nyomoz a rendőrség. Úgy tudni, a szálloda egyik alkalmazottja szerzett neki drogot. A barátai azt állítják, Liam biztosan nem akart meghalni, tervei voltak a jövőre nézve. Azt mondják, Payne azért nem utazott el Kate Cassidyvel Miamiba, mert még a vízumát várta.