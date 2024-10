Megdöbbentő: ide rejthették a drogot Liam Payne dílerei a szállodában

Liam Payne barátnőjével, Kate Cassidyvel utazott Argentínába, ahol Niall Horan is fellépett. Cassidy azonban két nappal az énekes halála előtt - Payne könyörgése ellenére - elhagyta Buenos Airest, Payne pedig ezután furcsán kezdett viselkedni. Egy ismerőse szerint az amerikai vízumát várta, ezért nem tudott Cassidyvel utazni. Szemtanúk arról számoltak be, hogy még a laptopját is összetörte a szálloda előcsarnokában. Az események miatt a szálloda vezetősége a 911-es segélyvonalat hívta, röviddel ezután Payne-t az udvaron találták meg, miután lezuhant a harmadik emeleti erkélyéről. Az előzetes boncolási eredmények szerint Payne félájult vagy eszméletlen állapotban eshetett le, ami többszörös traumát, köztük koponyatörést okozott, ami azonnali halálához vezetett.