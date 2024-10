Lefotózták Michael Jackson ritkán látott fiát: egykedvűen sétálgatott Los Angeles utcáin

Blanket Jackson - aki most már Bigi Jackson néven fut - csütörtökön egyedül sétálgatott Los Angeles utcáin, ami tőle meglehetősen szokatlan, ritkán mutatja meg magát. Michael Jackson 22 éves fia teljes lelki nyugalommal gyalogolt be egy mexikói étterembe, ahol aztán jól be is vásárolt ebédre.

A filmrendező és producer Bigi Jackson hétköznapi srác benyomását keltette, fekete tornacipőben, Avengers pólóban és egy egyszerű zöld rövidnadrágban szelte Los Angeles utcáit. Michael Jackson három gyereke közül Blanket az egyetlen, aki többnyire kerüli a nyilvánosságot, ha mód van rá, még testvéreivel sem fotózkodik. Michael Jackson legkisebb fia, Bigi Jackson nagy képregényrajongó, szinte mindig ilyen pólókban kapják lencsevégre

Forrás: NORTHFOTO/TheImageDirect.com Blanket két testvérének, Parisnak és Prince-nek a popkirály volt felesége, Debbie Rowe az édesanyja. Blanket anyjának kiléte továbbra is ismeretlen. A fiú olyannyira kerüli a szereplést, de még a véletlenszerű megjelenéseket is, hogy utoljára három hónappal ezelőtt látták vásárlás közben. Bigit akkor zsebkendő--, Minecraft, kézfertőtlenítő- és fogkrémvásárlás közben fotózták le. A megjelenése akkor is hasonló volt, a különbség, hogy Bosszúállók helyett Star Wars-pólót viselt. Michael Jackson’s rarely seen son Blanket, 22, steps out to grab lunch in Calabasas https://t.co/WjSqwMI2F4 pic.twitter.com/nuVnAWRz8H — Page Six (@PageSix) October 11, 2024 Michael Jackson legkisebb fia kerüli a nyilvánosságot Michael Jackson legkisebb fia, aki Prince Michael Jackson II néven született, sokkal zárkózottabb életet él két testvéréhez képest, akik gyakran osztják meg életük aktualitásait a közösségi médiában. Paris nemrég az Instagramon is feltűnt a Messika ékszereinek modelljeként.