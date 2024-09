Meghalt Michael Jackson testvére: Tito Jackson 70 éves volt

Az olyan dalokkal, mint az ABC vagy az I Want You Back, a Jackson 5 a 70-es évek legnépszerűbb együttese volt. A testvérekből álló banda egyik énekese Tito Jackson volt, ő azonban később nem lett olyan sikeres, mint Michael Jackson, vagy Janet. Tito szeptember 15-én hunyt el.

Tito Jackson idén augusztusban még színpadon állt

Forrás: Getty Images

A menedzser megerősítette Tito Jackson halálát

A család régi barátja és a Jackson család egykori menedzsere, Steve Manning az Entertainment Tonight amerikai portálnak nyilatkozott. A halál hivatalos okát még nem állapították meg, Manning azonban úgy véli, hogy Tito szívrohamot kaphatott, miközben Új-Mexikóból Oklahomába vezetett.

A Facebookon a Jackson 5 egykori dobosa, Jonathan „Sugarfoot” Moffett így búcsúzott: „Nagy szomorúság van a szívemben és a lelkemben. A feleségemmel épp most jöttünk ki a moziból, és egy nagyon közeli barátomtól kaptam egy sms-t.... A szívemben és lelkemben testvérem, Tito Jackson épp most hunyt el. Megdöbbentem. (...) Próbálom összeszedni a gondolataimat, emlékeimet róla... imádkozom második édesanyámért, Katherine-ért (szeretetem Katherine iránt is örökké tart). Gondolataim szívben és lélekben unokaöcséimmel vannak. Mindannyiótokat nagyon szeretlek. Ti vagytok a második családom."

Néhány hete Tito néhány hete még nyilatkozott leghíresebb testvéréről, Michael Jacksonról. Azt mondta, érzi 2009-ben elhunyt öccse jelenlétét. Michael mosolyát látja minden napa saját gyereki, TJ, Taj és Taryll Jackson arcán.

„A világ nem volt kegyes Michaelhez. Nem tudom, hogy miért. Mindig azt mondtam, nagyon hiányozna nekünk, ha nem lenne velünk” - mondta Tito a múlt hónapban a Mirrornak. „A halála hatalmas tragédia volt. A világ sok jó dolgot nem tapaszthatott meg belőle, mert nem csak zenész és művész volt, hanem egy szeretettel teli ember. Szeretett adni” - mondta Tito.

Michael Jackson házában hátborzongató dolgokat találtak a halála után

Az énekes házából származó fotókon az a szoba látható, ahol Jackson az utolsó pillanatait töltötte, és amely tele volt fiolákkal. A leghátborzongatóbb dolog azonban az, hogy a helyiségben egy babaszentély is volt, sőt, egy élethű játékbabát is találtak az ágyon - áll a 2016-ban megjelent 83 perc: Michael Jackson sokkoló halála című könyvben. A szerzők, Mark Langhorne és Matt Richard további részletekkel is szolgáltak az énekes otthonáról.