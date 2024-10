Kiderült, miről szólt Lisa Marie Presley és Michael Jackson utolsó, kísérteties beszélgetése

A tragikus beszélgetést Lisa Marie Presley posztumusz önéletrajzi könyvében, a From Here to the Great Unknownban tette közzé, amely e hónap elején jelent meg. A memoárt lánya, Riley Keough segített befejezni édesanyja tavaly januári halála után, és anyja és Michael Jackson utolsó beszélgetéséről is szó van benne.

Michael Jackson halála előt Lisa Marie Presleyvel beszélgetett

Lisa Marie olvasott Michael Jackson gondolataiban

Lisa Marie Presley és a pop királya 1994 májusában házasodott össze, amikor Presley 25 éves volt, Jackson pedig tíz évvel idősebb nála. A Dominikai Köztársaságban tartott szertartás 15 percig tartott — és ugyanez elmondható a házasságukról is. Presley 1996 januárjában adta be a válókeresetet, de a válást csak 2004 májusában véglegesítették. Könyvében Lisa Marie elárulta, hogy Jackson „nagyon irányító és számító” volt.

„Úgy gondoltam, hogy Michael rám bízza a gyerekeket, aztán dob engem, és eltüntet a képből. Úgy olvastam a gondolatait, mint az órát. Ismertem a természetét” — írja a memoárjában Elvis lánya.

A könyv a továbbiakban részletezi azt a pontos pillanatot, amikor Presley tudta, hogy véget kell vetnie a Jacksonhoz fűződő kapcsolatának. Riley Keough azt írta, hogy Presley magángépe majdnem lezuhant „a semmi közepén”, útban Jackson dél-afrikai turnéjára, ami az anyja számára rossz ómennek tűnt.

Lisa Marie lánya Presley és Jackson meglehetősen kísérteties utolsó szavairól is írt anyja emlékirataiban. Az utolsó beszélgetésénél Jackson nem tűnt józannak, amit Lisa Marie fel is vetett, mire Michael Jackson állítólag így válaszolt: „Igazad volt. A környezetemben mindenki meg akar ölni”.