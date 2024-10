Rúzsa Magdi könnyezve adott hírt arról, ami vele történt: húsz éve nem volt erre példa

Rúzsa Magdi a koncertek mellett jelenleg a Megasztárban is zsűrizik, vagyis nemcsak a saját karrierjét egyengeti, de másoknak is segít abban, hogy elérjék az álmukat. Egykor ő is ebben a tehetségkutatóban mutatta meg magát, így ismerte és szerette meg az ország, és a szakma is, amely most el is ismeri az énekesnő munkáját.

Rúzsa Magdi közösségi oldalán számolt be a történtekről

Forrás: Facebook/Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi: „Könnyeket csalt a szemembe"

Rúzsa Magdi közösségi oldalán adott hírt arról, mekkora megtiszteltetés érte. A hatalmas rajongótáborral rendelkező énekesnő írásából érződik, meglepte és megérintette őt a szakmai elismerés lehetősége. „Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy Prima Primissima jelölt lehetek! Már maga a jelölés is könnyeket csalt a szemembe. Óriási dolog ez, hisz egy kiválló bizottság értékelte az elmúlt húsz évem munkáját. Nagyon köszönöm!" - írta Magdi posztjához, amely alatt soraoznak a gratuláló kommentek.

