Ritka pillanat: Will Smith az ikertestvéreivel posztolt közös fotót

A hollywoodi színész meglepte a rajongóit a minap, amikor egy ritka fotót posztolt az Instagramon, amelyen ikertestvérei, Ellen és Harry is szerepelnek. A posztolt képen Will Smith, fiatalabb öccse és húga, valamint féltestvérük, Ashley Marie is látható, a szelfi a konyhában készült.

Will Smith gyerekeivel és feleségével

Forrás: Getty Images

Will Smith a legidősebb a négy testvér közül

A közös szelfihez Will Smith lánya, Willow is csatlakozott, de amin a legjobban ledöbbentek a rajongók az Will és Harry között lévő hasonlóság. Sokan azt hitték, hogy ikertestvérek, van, aki azt írta, kétszer is meg kellett néznie a képet, hogy felismerje, pontosan, ki kicsoda a képen. A két testvér egyébként együtt is dolgoznak. Harry egy ideig Will könyvelője volt, aztán az ingatlan piacon folytatták a közös munkát. Ma a sztár testvére irányítja a Smith Global Media nevű céget. Persze akadtak olyanok is, akik a színész lányáról nem tudták levenni a szemüket.

Willow tényleg az apja arcát és mosolyát örökölte

- írta valaki.

Will Smith és felesége szakításuk óta először jelentek meg a nyilvánosság előtt

Will Smith és Jada Pinkett-Smith június elején először jelentek meg együtt nyilvánosan azóta, hogy a színész 2023 októberében bejelentette, hogy hét éve külön élnek. Látszólag úgy viselkedtek, mintha semmi sem változott volna köztük, amikor május 30-án, csütörtökön Los Angelesben a Bad Boys: Ride or Die premierjén látták őket. Az 55 éves színész fekete öltönyt viselt, amit egy fekete sapkával, napszemüveggel és egy ezüst lánccal egészített ki. Az 52 éves Jada áttetsző ruhában és mély dekoltázzsal mutatta meg alakját.