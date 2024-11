Elbúcsúzott Szabó Zsófitól Andrei Mangra: úgy tudni, elhagyja Magyarországot is

A csütörtökön verekedésbe és drogbotrányba keveredett Andrei Mangra pénteken már nem jelent meg a Dancing with the Stars próbáján. Párja, Szabó Zsófi Suti Andrással állt szombaton színpadra. A színésznő nagyon aggódott táncpartneréért, most pedig úgy tudni, Mangra már szerepel a produkcióban, sőt, Nagyváradra utazik, és ott várja meg, amíg a balhé elcsitul.

Elköszönt Szabó Zsófitól Andrei Mangra

Forrás: TV2

Andrei Mangra Nagyváradra utazik

Egyre valószínűbb, hogy a Dancing with the Stars ötödik évadában már nem láthatjuk viszont a táncost. Lapértesülések szerint ugyanis Andrei Mangra a próbateremben járt és már el is köszönt Szabó Zsófitól, aki így valószínűleg Suti Andrással folytatja a versenyt - írja a Bors. „Egyrészt, tartozott egy magyarázattal korábbi partnernőjének, Szabó Zsófinak és a produkciónak, valamint a nézőknek is, ezért bent járt a kisfilmforgatáson. Másrészt el akart búcsúzni, mert azt tervezi, hogy otthon, Nagyváradon várja meg, míg elcsitulnak a dolgok és a családja körében szeretné összeszedni magát” – idézi a lap a benfenntest.