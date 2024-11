A csütörtök éjszaka verekedésbe keveredett Andrei Mangra szombaton már nem állt színpadra Szabó Zsófival a Dancing with the Starsban. Úgy tudni, azóta a próbateremben is járt: elbúcsúzott a műsorvezetőtől és Nagyváradra utazik.

Sokat bukhat Andrei Mangra

Forrás: Forrás: Andrei Mangra/Instagram

Andrei Mangra nagyon sokat veszíthet

A Bors folyosói pletykákból úgy tudja, hogy Andrei több ponton is szerződést szegett, így ha búcsúzik a Dancing with the Starstól, több millió forintos kötbért is követelhet tőle a TV2. Azt beszélik, hogy a botrány után - amikor fejsérülést szenvedett a verekedésben, majd amfetamint találtak a szervezetében és nyomozás is indult az ügyben - a csatornától másfél napig senki nem tudta elérni, így veszélybe sodorta a műsort. Pénteken Zsófi már Suti Andrással próbált és vele is állt színpadra. Jólértesültek arról beszélnek, Andreinek kettétörhet a karrierje a botrány miatt.