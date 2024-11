Andrei Mangra verekedésbe és drogbotrányba keveredett, ami a karrierjére is negatív hatással lehet. A táncos állítólag Szabó Zsófitól már el is búcsúzott, de sokan aggódnak érte. Egy ismerőse elárulta: Andrei nagy bajban van, és nem fizikálisan.

Andrei Mangra sorsa sokakat foglalkoztat

Andrei Mangra nagy bajban van - Egy ismerőse nyilatkozott

Táncpartnere, Szabó Zsófi mellett egy ország aggódott a táncosért, amikor kiderült, hogy verekedésbe keveredett múlt csütörtökön. Nem jelent meg a próbán, és végül a Dancing with the Stars szombati adásában nem is lépett fel. Andrei Mangra azóta a sajtóértesülések szerint már el is búcsúzott parnterétől, számára valószínűleg véget ért a műsor, ami nagy hatással lehet karrierjére, állítólag nem is marad Magyarországon: Nagyváradon, a családja közelében várja meg, hogy csillapodjanak a kedélyek. Egy ismerőse azonban elárulta, a táncos komoly bajban van.

„Más ember, mint amikor még pár évvel ezelőtt még napi kapcsolatban voltunk vele. Azt láttuk, hogy nem ugyanaz, nem önmaga. Nyilvánvalóan ilyen lelki, mentális problémákkal is küzd" - mondta Nagy Gergely Milán, a Telenovella magazin főszerkesztője, akivel Andrei Mangra a Dancing with the Stars első évada során ismerkedett meg, az ő közreműködésükkel érkezett a műsorba Gabriela Spanic.

„Valahogyan segíteni próbáltunk neki" - mondta Nagy Gergely Milán a Tények Plusz adásában. „Azt gondolom, egy negatív spirál következett be az életében, amiből egyedül nehéz kiszabadulni." „Azt hiszem, neki most leginkább nyugalomra van szüksége" - tette hozzá. Az, hogy Andrei Mangra marad-e a show-ban, csak a szombat esti adásból fog kiderülni.