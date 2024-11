Úgy tudni, ilyen drogot találtak Andrei Mangra szervezetében: súlyos következményekkel kell számolnia a táncosnak

Csütörtökön keveredett verekedésbe és szenvedett fejsérülést Andrei Mangra, a Dancing with the Stars táncosa, Szabó Zsófi párja. Egy belvárosi lakásban bulizott három másik férfival, ám összevesztek, és előkerült egy kés is. Később a férfit kórházba vitték, majd a rendőrség Mangrát és még két embert kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt kihallgatott és drogtesztet is végeztek rajtuk. Az utolsó percig nem lehetett tudni, hogy Mangra színpadra áll-e a TV2 élő show-jában, végül Szabó Zsófi Suti Andrással táncolt.

Andrei Mangra nem valószínű, hogy visszatér a Dancing with the Star műsorába

Forrás: TV2

A legújabb hírek szerint kábítószer-fogyasztással és birtoklással is meggyanúsította a rendőrség Szabó Zsófi párját. Andrei Mangra esélye a visszatérésre ezzel minden bizonnyal nullára csökkent, lapinformációk szerint a szervezetében kábítószert, nevezetesen amfetamint találtak - írja a Bors.

Sokkoló a verekedés helyszíne

Betört ablaküveg és vércseppek a folyosón fogadták a lap munkatársát, aki felkutatta azt a belvárosi lakást, ahol Andrei Mangra verekedésbe keveredett. A jelek arra utalnak, hogy az V. kerületi lakás, amelyet amúgy esküvői ruhaszalonnak hirdetnek, éjjelente drogtanyává változott.

Szabó Zsófi nagyon aggódik Andreiért

„Nagyon aggódom Andreiért, mert nagyon közel kerültünk egymáshoz" - mondta Zsófi, aki az elmúlt két hónapját a táncossal töltötte. „Reggeltől estig együtt vagyunk a táncteremben. Amikor vége van a próbának, akkor én őt hazaviszem, a kocsiban beszélgetünk, reggel délután együtt eszünk, amíg a kisfiam iskolában van, én vele töltöm minden percemet. Nyilván megviselnek a vele való történések" - nyilatkozta pár napja a műsorvezető.