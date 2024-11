Angelina Jolie az anyagi csőd szélén - Kétségbeesett lépésre szánta el magát

Angelina Jolie és Brad Pitt hosszú évek óta csatároznak a Château Miraval borászatért. A hírek szerint azonban a színésznő már nem tudja fedezni az egyre növekvő költségeket, komoly anyagi nehézségekkel néz szembe, ezért kénytelen megválni néhány értékesebb tárgyától, hogy ne kerüljön anyagi csődbe.

Angelina Jolie a csőd szélére került a Brad Pitt-tel való csatározás miatt?

Angelina Jolie, akit évek óta láthatunk a címlapokon exférjével, Brad Pitt-tel való viharos válása és pereskedése miatt, most újabb megpróbáltatással néz szembe. A hírességek körében legendás Château Miraval borászatért folyó per, melynek értéke 350 millió dollárra tehető, súlyos anyagi terheket ró a színésznőre. „A per teljesen kifacsarja őt anyagilag. Bár ingatlanokban és befektetésekben több millió dollárja van, a bankszámlája nem tükrözi ezt, és luxuséletvitele is komoly terheket ró rá” - mondta egy forrás. Jolie már árulja híres vintage Ferrariját 1,3 millió dollárért, és további ékszereket, táskákat, műalkotásokat is áruba bocsáthat, ha a helyzet nem javul. „A per elhúzódása komoly veszélyt jelenthet Jolie anyagi helyzetére” – állította egy bennfentes.

A Château Miraval eredetileg a pár közös befektetése volt, mostanra azonban csak a csatározás folyik körülötte. Jolie még 2021-ben adta el részesedését az orosz milliárdosnak, Yuri Shefflernek, ez a lépése indította el a „háborút". Brad Pitt beperelte exét, mondván, a párnak volt egy szóbeli megállapodása, miszerint Jolie köteles lett volna az eladás előtt Pitt-nek felajánlani a részesedést.