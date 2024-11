Ahogy arról a Life.hu is beszámolt, múlt héten, csütörtökön verekedésbe keveredett Andrei Mangra. A helyszínre kiszállt a rendőrség is, kést és kábítószert is találtak, de azt egyelőre nem tudni, hogy kinél. A hírek arról is szóltak, hogy Andreit megzsarolták, a balhéban a táncoson kívül három másik férfi érintett. Mangra fejsérüléseket szenvedett, kórházba szállították és ki is hallgatták.

Andrei Mangra már nem a DWTS táncosa, megvált tőle a TV2.

Forrás: TV2

Az hamar világos lett, hogy Andrei Mangra a sérülései miatt nem lép színpadra, és már a műsor előtt kiszivárgott, hogy Szabó Zsófi új partnerrel szerepel majd a DWTS-ben - mint kiderült, Suti András vette át Andrei helyét a műsorvezető oldalán. A műsorban még úgy tűnt, hogy a csatorna várja vissza Mangrát, ám a legfrissebb sajtóinformációk szerint a TV2 úgy döntött, hogy megválnak a balhéba keveredett táncostól.