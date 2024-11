Angelina Jolie bevallotta: a gyerekei kicsit sem olyanok, mint ő vagy az apjuk, Brad Pitt

A színésznő 2005 és 2016 között volt Brad Pitt felesége, akivel hat közös gyerekük van: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, és az ikrek, Vivienne és Knox. Ám szüleik hollywoodi karrierjétől függetlenül, és annak ellenére, hogy néhányan közülük már kifejezték érdeklődésüket a filmipar iránt, az Oscar-díjas színésznő, Angelina Jolie szerint a gyerekek nem különösebben rajonganak a reflektorfényért.

Angelina Jolie szerint a gyerekeinek teljesen más a természete, mint neki vagy Brad Pittnek

Forrás: Mavel's The Eternals Premiere/pmcarc

Angelina Jolie gyerekei zárkózottak és szeretnek egyedül lenni

Maddox és Pax is kifejezte érdeklődését a filmipar iránt, és már dolgoztak édesanyjuk néhány projektjén, míg húguk, Zahara jelenleg az atlantai Spelman College hallgatója, Vivienne pedig nemrég néhány hónapot dolgozott Angelinával a The Outsiders című Tony-díjas musical adaptációján, és rengeteg anyjával közös, nyilvános fellépést vállalt. Ennek ellenére a színésznő nem gondolja, hogy gyerekei szívesen állnának a reflektorfényben.

„Szerintem ők különösen félénk, nagyon zárkózott emberek, akik szeretnének inkább egyedül lenni” — mondta Angelina az E! Newsnak új filmje, a Maria AFI-premierjén Los Angelesben.

A színésznő, aki új filmjében Maria Callas bőrébe bújt, Oscar-esélyes, és bár van már egy trófea a tarsolyában, azt mondja, a dicséret nagyon jól esik neki.

„Bármilyen támogatás, vagy bármi, ami azt üzeni, hogy jól végezted a munkádat, különösen, ha olyanról van szó, ami ennyire fontos neked, sokat jelent” — vallotta be Angelina Jolie.