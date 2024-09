Sztárapák és fiaik, akik saját jogon szereztek hírnevet maguknak

Tehetséges apa-fia párosokat mutatunk be. Ők azok a sztárapák és fiaik, akiknek a vérében van a színészmesterség vagy az ereikben is dallamok folynak, és bár a sikeres férfisztárok minden bizonnyal szívesen segítettek volna utódaiknak a karrierépítésben, a gyerekek más utat választottak, így őket egészen biztosan nem vádolhatja senki azzal, hogy nepobabák.

Sztárapák és fiaik, akik szülői segítség nélkül lettek ismertek

Lássuk, kik azok a fiúk, akik önállóan léptek az önmegvalósítás rögös útjára!

Denzel Washington és John Washington

A feltűnően szimmetrikus vonásairól (is) híres Denzel Washington vonzereje úgy tűnik, családi vonás, amit fia, John is örökölt. A jóképű apa szívtipró fia megkerülte apja árnyékát, és önálló karriert futott be. Elismerést szerzett a Nagypályások című sorozatban és az Eli könyve című film mellett még rengeteg produkcióban, ezzel teljesítményt letéve a családi asztalra.

Michael Keaton és Sean Douglas

Michael Keaton filmográfiája tele van sikerfilmekkel, a sokoldalúságáról ismert színész legutóbbi filmje, a Beetlejuice, Beetlejuice is kasszasiker-várományos. Eközben fia, Sean örökölte a szakmai lelkesedést megörökölve, de más pályán mozog. A Grammy-díjas dalszerző jegyzi többek között a „Die A Happy Man” című nagy sikerű dalt is, amivel letette a névjegyét a zeneiparban.

Stellan Skarsgård és Alexander Skarsgård

A Skarsgård duó, Stellan és fia, Alexander is tehetséges és sármos. A 70-en túl is energikus Stellan olyan népszerű filmekben és sorozatokban örvendeztette meg játékával a közönséget, mint például a Mamma Mia, a Bosszúállók, a Dűne és a Thor. De fia, Stellan sem marad el mögötte tehetségben, amelyet már rengetegszer megcsillogtatott, többek között a Tarzan legendája, a Hatalmas kis hazugságok, Az Északi és az Utódlás című filmekben és sorozatokban nyújtott alakításával ragadta magával a nézőket.

Sir Daniel Day-Lewis és Gabriel-Kane Day-Lewis

A háromszoros Oscar-díjas színész Sir Daniel Day-Lewis egy hasonmást kapott személyében, ám a fiúnak nem volt egyszerű dolga. Ahogy Gabriel-Kane egy interjúban elmondta, a szülei árnyéka vetül rá (Anyja Isabelle Adjani ötszörös César-díjas francia színésznő), amit súlyos teherként cipel. A fiú Karl Lagerfeld felfedezettje, sikeres modell, építi zenei pályáját és színészként is megállja a helyét.